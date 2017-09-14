Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...
Епік -- він таки зрозумів... Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних. Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.
Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних??
Епик, Розетка, Каста поняли идею децентрализации и теперь каждый ФОП за небольшую мзду от прибыли может стать продавцом площадки на Украину, плюс ЕС. Они объединились ещё с НП. Но, остались староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн с недалёким любителем халявы Всё ИМХО. Будивельник мой герой, прям и в солнечных панелях лучше чем в серверах Минфина шарит )))
vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!! От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!! В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"
Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!
Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)
antey1969 написав:Shaman Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может. Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы. Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.
я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця... але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є...
То вы чекаете, то не чекаете. Я уже запутался.))) У меня нет ни негатива, ни пафоса. Я никому, в отличие от вас, не указываю, что нужно делать и не требую отчета. Высказываю лишь свое личное видение ситуации, но не считаю, что других мнений быть не может. Для этого, как мне кажется, форум и существует. Опишите, как вы видите положение вещей - с интересом прочитаю.
покинете ви німецьке пиво з ковбасками, дурних нема...
негатив суцільний, не пам'ятаю жодного позитивного повідомлення від вас. а, це у вас підхід - вже й система навчанні в Німеччині не та. класика
своє бачення неодноразово описував, можете почитати, якщо є бажання. коли хтось розганяє зраду або прорашитські ідеї, так роблю зауваження, війна обмежує свободу думок. а після війни подивимось.
німецьку мову як, добре засвоїли? чи теж мова не така?
vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!! Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!
Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)
Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин. Ще думав чи не підробку купив, але служить вже довше середнього часу. Але спрацьовує мультиплеєрний ефект в супермаркетах, мають також інтернет-торгівлю.
"Близько 8,3% - це будівельні матеріали, 12% - оздоблювальні матеріали: шпалери, фарби та інше. Думаю, що після перемоги, коли почнеться відновлення країни, частка будівельних матеріалів може зрости до 20%. "Епіцентр" - це вже давно не про будівництво. Він про все", - розповів Герега. https://interfax.com.ua/news/economic/961612.html
Hotab написав:Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці))
Бо по логіці - в мене мала бути завжди черга і тому мало бути не 2 квартири, а 4-6!
Hotab написав:Після 2 років у тилу
Якого тилу? Ходи до мене - глянеш, який тут "тил"! УБД - це приймає УЧАСТЬ в БОЙОВИХ ДІЯХ, а не шабашить десь по занзіБарах!
Ох вже ті "повітряні сцикуни"
Ти краще йди витягуй за ноги з поміж ніг Флер її чоловіка і йдіть разом в ТЦК! Хоча можете і саму Флер прихопити з собою - вона ж покаже, як треба йти до кордонів 91го, про які вона кукурікала ще 1,5р тому!
Тут чомусь плутають "скиглення" з тим, що людина просто періодично запитує - "ну як так? Як так, що 2+2=5?!" Ну не може ж такого бути?! Це ж порушує всі правила!!!
А тобі на це кажуть - "не скигли"🤦🏻
Підрахуй: Народжуваність (була) хай 300тис. в рік З них половина "принцеси". Мінус броня, непридатні, емігранти, бігунці і т.д. і т.п., допустим залишається 50 тис. моб. ресурсу в рік. для довготривалої війни. От і прикинь, як швидко тебе ротують.
Інший метод: 9 трудового фронту на 1 в ЗСУ. Населення 25 млн. З них працездатний, допустим 14 млн. Макс. можлива штатна чисельність 1.555 млн. на сьогодні ("на завтра" менше, так як "демографія"). А ще ж "силовики", "бюджетники" та інші "депутати".
Як варіанти: а) домобілізувати цього року ЗСУ до 1.5млн і потім щороку "освіжати 50 тис.", б) залишити як є, але щороку "освіжати" 100 тис., в) між варіантами а і б.