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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 745374547455745674577458>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:52

  Bobua написав:
Ні. Не те...

Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...

Епік -- він таки зрозумів...
Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних.
Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.

Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних?? :(

Епик, Розетка, Каста поняли идею децентрализации и теперь каждый ФОП за небольшую мзду от прибыли может стать продавцом площадки на Украину, плюс ЕС. Они объединились ещё с НП.
Но, остались староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн с недалёким любителем халявы :)
Всё ИМХО.
Будивельник мой герой, прям и в солнечных панелях лучше чем в серверах Минфина шарит )))
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:52

  Bobua написав:Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних?? :(

З війська почали звільнятися ще за цих спеців. Вже в 2018 це стало проблемою і набуло розголосу.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:04

Не всі однакові!

  unicdima написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!
В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"

Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.

В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!

Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:15

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Shaman
Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может.
Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы.
Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.

я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця...
але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є... ;)

То вы чекаете, то не чекаете.
Я уже запутался.)))
У меня нет ни негатива, ни пафоса. Я никому, в отличие от вас, не указываю, что нужно делать и не требую отчета.
Высказываю лишь свое личное видение ситуации, но не считаю, что других мнений быть не может.
Для этого, как мне кажется, форум и существует.
Опишите, как вы видите положение вещей - с интересом прочитаю.

покинете ви німецьке пиво з ковбасками, дурних нема...

негатив суцільний, не пам'ятаю жодного позитивного повідомлення від вас. а, це у вас підхід - вже й система навчанні в Німеччині не та. класика :D

своє бачення неодноразово описував, можете почитати, якщо є бажання. коли хтось розганяє зраду або прорашитські ідеї, так роблю зауваження, війна обмежує свободу думок. а після війни подивимось.

німецьку мову як, добре засвоїли? чи теж мова не така? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:16

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.

В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!

Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)

Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин. Ще думав чи не підробку купив, але служить вже довше середнього часу. Але спрацьовує мультиплеєрний ефект в супермаркетах, мають також інтернет-торгівлю.
"Близько 8,3% - це будівельні матеріали, 12% - оздоблювальні матеріали: шпалери, фарби та інше. Думаю, що після перемоги, коли почнеться відновлення країни, частка будівельних матеріалів може зрости до 20%. "Епіцентр" - це вже давно не про будівництво. Він про все", - розповів Герега. https://interfax.com.ua/news/economic/961612.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:20

А ТЦК працює 24/7! ;)

  Hotab написав:Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці))
Бо по логіці - в мене мала бути завжди черга і тому мало бути не 2 квартири, а 4-6! :lol:
  Hotab написав:Після 2 років у тилу
Якого тилу?
Ходи до мене - глянеш, який тут "тил"!
УБД - це приймає УЧАСТЬ в БОЙОВИХ ДІЯХ, а не шабашить десь по занзіБарах! :mrgreen:

Ох вже ті "повітряні сцикуни" :mrgreen:

Ти краще йди витягуй за ноги з поміж ніг Флер її чоловіка :lol: і йдіть разом в ТЦК!
Хоча можете і саму Флер прихопити з собою - вона ж покаже, як треба йти до кордонів 91го, про які вона кукурікала ще 1,5р тому! :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:21

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?

А откуда будет вода без электричества?
Насосы в водоканале тоже работают на электроэнергии. Времена, когда там качали на лошадиной силе, давно прошли и на современный город лошадиных сил не хватит.
Це в НАЙгіршій ситуації, в якій і в адептів цоколі не буде особливих переваг. Поки що ж міста, де є умовно 30-поверхівки, пережили блекаути 2022-2023 без зупинки водоканалів
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:32

  Faceless написав:Це в НАЙгіршій ситуації, в якій і в адептів цоколі не буде особливих переваг.
у цоколя преимущество не нужен лифт. Из недостатков - сололифт. При большом трындеце преимущество будет у малоквартирных домов. Это доказано ирпенем в 2022
viewtopic.php?p=5706095#p5706095
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Це в НАЙгіршій ситуації, в якій і в адептів цоколі не буде особливих переваг.
у цоколя преимущество не нужен лифт. Из недостатков - сололифт. При большом трындеце преимущество будет у малоквартирных домов. Это доказано ирпенем в 2022
Нажаль Ірпенем доведено що краще було бути не в Ірпені
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:35

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:.чи ми просто звикли скіглити"
это не скыглення.

Тут чомусь плутають "скиглення" з тим, що людина просто періодично запитує - "ну як так? Як так, що 2+2=5?!"
Ну не може ж такого бути?!
Це ж порушує всі правила!!!


А тобі на це кажуть - "не скигли"🤦🏻 :mrgreen:

Підрахуй:
Народжуваність (була) хай 300тис. в рік
З них половина "принцеси".
Мінус броня, непридатні, емігранти, бігунці і т.д. і т.п., допустим залишається 50 тис. моб. ресурсу в рік. для довготривалої війни.
От і прикинь, як швидко тебе ротують.

Інший метод:
9 трудового фронту на 1 в ЗСУ.
Населення 25 млн. З них працездатний, допустим 14 млн. Макс. можлива штатна чисельність 1.555 млн. на сьогодні ("на завтра" менше, так як "демографія").
А ще ж "силовики", "бюджетники" та інші "депутати".

Як варіанти:
а) домобілізувати цього року ЗСУ до 1.5млн і потім щороку "освіжати 50 тис.",
б) залишити як є, але щороку "освіжати" 100 тис.,
в) між варіантами а і б.

Це якщо "власним мобресурсом".

Д - думайте
flyman
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  #<1 ... 745374547455745674577458>
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