RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 74547455745674577458>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:44

Людина на війні, але впаяєм їй борг!)))

  Ой+ написав:Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин
Так отож!
І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку!
Просто "кров нагла заливає"! :mrgreen:

п.с.
Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!

І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг! :mrgreen: 🤦🏻
Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті!
Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків! :lol: 🤦

То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись.
Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре! :D
І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе!
Приємно!))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:52

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє?
- військові? Ні. (зрозуміло чому)
- в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.

То хто їм довіряє?
Хто їх ще підтримує?

стм, флер, ЛАД, юнікдіма, халява та інший 1й сорт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34512
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:55

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин
Так отож!
І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку!
Просто "кров нагла заливає"! :mrgreen:

п.с.
Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!

І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг! :mrgreen: 🤦🏻
Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті!
Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків! :lol: 🤦

То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись.
Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре! :D
І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе!
Приємно!))

Про закриття ФОП ще не казали
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кайданки (металеві наручники)
Закупівля: UA-2024-03-28-003247-a


Бюджет 15 миллионов.


Пхахаха
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 17.12.22
Подякував: 81 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:00

  stm написав:
  Bobua написав:
Ні. Не те...

Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...

Епік -- він таки зрозумів...
Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних.
Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.

Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних?? :(

Епик, Розетка, Каста поняли идею децентрализации и теперь каждый ФОП за небольшую мзду от прибыли может стать продавцом площадки на Украину, плюс ЕС. Они объединились ещё с НП.
Но, остались староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн с недалёким любителем халявы :)
Всё ИМХО.
Будивельник мой герой, прям и в солнечных панелях лучше чем в серверах Минфина шарит )))

Покажіть мені в епіку сокиру за 140 грн (150 мінус 10 торг, і так, камінгаут: традиційний старовір)
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/140.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34512
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:02

  flyman написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє?
- військові? Ні. (зрозуміло чому)
- в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.

То хто їм довіряє?
Хто їх ще підтримує?

стм, флер, ЛАД, юнікдіма, халява та інший 1й сорт

Флай, скажите кому доверять?! Я поклонник Голоса, они правда тоже развалились и вообще не пройдут более в парламент. И не считаю что вокруг долбоебы. Мне даже нравится что Вы вперёд на расстрел пропустите женщин, детей, собак, попугаев и боевых хомячков и рыбок. Относительно боевой подготовки у хомячков действительно больше шансов, чем у вас, но как вы лихо жертвуете женщинами и детьми меня умиляет, особенно в свете ваших незабвенных сперматограмм для филипинок )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:04

  flyman написав:Покажіть мені в епіку сокиру за 140 грн (150 мінус 10 торг, і так, камінгаут: традиційний старовір)
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/140.html

Б/у это олх.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:04

stm
незабвенных сперматограмм для филипинок )


Сенсоры сперматографа - это ладони?

Купил б/у топор за 140 грн.. Счастье рядом
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11580
З нами з: 15.02.09
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:05

  Бетон написав:Кайданки (металеві наручники)
Закупівля: UA-2024-03-28-003247-a


Бюджет 15 миллионов.


Пхахаха

це для полонених, а ви що подумали?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34512
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:06

Закупили кайданки для ухилянтів))

  Бетон написав:Кайданки (металеві наручники)
Закупівля: UA-2024-03-28-003247-a


Бюджет 15 миллионов.


Пхахаха

Свято наближається!©

Служити будуть всі!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 74547455745674577458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17809
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 594181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.