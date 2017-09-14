Ой+ написав:Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин
Так отож! І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку! Просто "кров нагла заливає"!
п.с. Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!
І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг! 🤦🏻 Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті! Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків! 🤦
То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись. Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре! І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе! Приємно!))
Ой+ написав:Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин
Так отож! І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку! Просто "кров нагла заливає"!
п.с. Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!
І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг! 🤦🏻 Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті! Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків! 🤦
То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись. Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре! І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе! Приємно!))
Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...
Епік -- він таки зрозумів... Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних. Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.
Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних??
Епик, Розетка, Каста поняли идею децентрализации и теперь каждый ФОП за небольшую мзду от прибыли может стать продавцом площадки на Украину, плюс ЕС. Они объединились ещё с НП. Но, остались староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн с недалёким любителем халявы Всё ИМХО. Будивельник мой герой, прям и в солнечных панелях лучше чем в серверах Минфина шарит )))
vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє? - військові? Ні. (зрозуміло чому) - в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.
То хто їм довіряє? Хто їх ще підтримує?
стм, флер, ЛАД, юнікдіма, халява та інший 1й сорт
Флай, скажите кому доверять?! Я поклонник Голоса, они правда тоже развалились и вообще не пройдут более в парламент. И не считаю что вокруг долбоебы. Мне даже нравится что Вы вперёд на расстрел пропустите женщин, детей, собак, попугаев и боевых хомячков и рыбок. Относительно боевой подготовки у хомячков действительно больше шансов, чем у вас, но как вы лихо жертвуете женщинами и детьми меня умиляет, особенно в свете ваших незабвенных сперматограмм для филипинок )))