Додано: Нед 31 бер, 2024 15:44

Ой+ написав: Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентріза невеликий спеціалізований магазин

Так отож!І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку!Просто "кров нагла заливає"!п.с.Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг!🤦🏻Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті!Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків!То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись.Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре!І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе!Приємно!))