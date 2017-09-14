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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7455745674577458>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:07

  stm написав:
  flyman написав:Покажіть мені в епіку сокиру за 140 грн (150 мінус 10 торг, і так, камінгаут: традиційний старовір)
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/140.html

Б/у это олх.

б.у. це:
  stm написав: староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:09

  flyman написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє?
- військові? Ні. (зрозуміло чому)
- в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.

То хто їм довіряє?
Хто їх ще підтримує?

стм, флер, ЛАД, юнікдіма, халява та інший 1й сорт


По перше -я хОлява .
По друге -а кому я повинен довіряти ?
Вам довіряти ?
Так ви по подвалах ховаєтесь та сцитесь від статей в інтернеті . Особливо вибішує коли закордонні патріоти висловлюють невдоволення .

НАЖАЛЬ , в мене закінчився строк служби , я іще залюбки працював (служив).
Держава всі обов,язки стосовно мене виконала , в мене нема образи .
Хтоб що не казав , але Президент у нас Є .
І я нічого зайвого і поганого про нього не скажу ,бо ті що були до нього були набагато гіршими .
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:17

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:Покажіть мені в епіку сокиру за 140 грн (150 мінус 10 торг, і так, камінгаут: традиційний старовір)
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/140.html

Б/у это олх.

б.у. це:
  stm написав: староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн

А ещё девочки в инсте продают китайскую фигню в 5 раз дороже номинала. Если используют AI, то вообще сочно выходит. Правда не для людей с бюджетом в 140$. Тут признаюсь где-то в Германии Вы бы кайфонули от недели забирай под домом всё что можешь. Но М18-60... )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:32

І не тільки «под» домом..

stm

Вы бы кайфонули от недели забирай под домом всё что можешь.

Хто зна, може в березні 22 у нього був такий тиждень в Бучі…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?

А откуда будет вода без электричества?
Насосы в водоканале тоже работают на электроэнергии. Времена, когда там качали на лошадиной силе, давно прошли и на современный город лошадиных сил не хватит.
Це в НАЙгіршій ситуації, в якій і в адептів цоколі не буде особливих переваг. Поки що ж міста, де є умовно 30-поверхівки, пережили блекаути 2022-2023 без зупинки водоканалів

В Харькове воду отключали. Неоднократно.
Другое дело, что довольно быстро восстанавливали.

P.s. Не подскажете, подпись можно ставить или эту опцию убрали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:42

  Hotab написав:stm

Вы бы кайфонули от недели забирай под домом всё что можешь.

Хто зна, може в березні 22 у нього був такий тиждень в Бучі…

Несмотря на определенный характер, тут нет. Такой жестокости как в оркостане мало где встретишь. Они друг друга ненавидят, но живут в большой стране ненависти бок о бок. Выплескивают на соседей с двойной обидой...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:43

  detroytred написав:Бригади рекламують багато небойових посад, наприклад, кухаря військової розвідки та цифрового дизайнера в десантно-штурмовій бригаді, а також обіцяють хороше спорядження та кращу підготовку, ніж призовникам.
______________
І в той же час:
*Офіцер батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що з 200 призовників, які прийняла бригада, лише 25 виявили бажання воювати.*
https://www.unian.ua/society/vsi-hochut ... 89608.html

Виникає питання: невже оті небажаючі воювати самі не застовбили оті посади кухарів-дизайнерів?

На багато "небойових" посад від бригад навіть вікові обмеження бачив, до 40 років :) А от на бойові чомусь велком до 60-ти :(
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:43

ЛАД
Знали б ви як оточений Чернігів прожив березень. Під бомбами, без води , світла.. І люди покидали полями, де міни , трупи, згорілі автівки..
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:45

stm
Несмотря на определенный характер, тут нет. Такой жестокости как в оркостане мало где встретишь. Они друг друга ненавидят, но живут в большой стране ненависти бок о бок. Выплескивают на соседей с двойной обидой..


У друга в Гостомелі в дкплекс залізли свої мародери . Сусіди. По камерам прорахували. Дядя від сорому пішов на фронт, де і загинув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:49

  flyman написав:
  Бетон написав:Кайданки (металеві наручники)
Закупівля: UA-2024-03-28-003247-a


Бюджет 15 миллионов.


Пхахаха

це для полонених, а ви що подумали?


Сорян бюджет 16 млн.

Пока вся страна донатит на дроны, тут одним махом 16 лямов на кайданки Карл!
Бетон
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