vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє? - військові? Ні. (зрозуміло чому) - в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.
То хто їм довіряє? Хто їх ще підтримує?
стм, флер, ЛАД, юнікдіма, халява та інший 1й сорт
По перше -я хОлява . По друге -а кому я повинен довіряти ? Вам довіряти ? Так ви по подвалах ховаєтесь та сцитесь від статей в інтернеті . Особливо вибішує коли закордонні патріоти висловлюють невдоволення .
НАЖАЛЬ , в мене закінчився строк служби , я іще залюбки працював (служив). Держава всі обов,язки стосовно мене виконала , в мене нема образи . Хтоб що не казав , але Президент у нас Є . І я нічого зайвого і поганого про нього не скажу ,бо ті що були до нього були набагато гіршими .
stm написав: староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн
А ещё девочки в инсте продают китайскую фигню в 5 раз дороже номинала. Если используют AI, то вообще сочно выходит. Правда не для людей с бюджетом в 140$. Тут признаюсь где-то в Германии Вы бы кайфонули от недели забирай под домом всё что можешь. Но М18-60... )))
Вы бы кайфонули от недели забирай под домом всё что можешь.
Хто зна, може в березні 22 у нього був такий тиждень в Бучі…
Несмотря на определенный характер, тут нет. Такой жестокости как в оркостане мало где встретишь. Они друг друга ненавидят, но живут в большой стране ненависти бок о бок. Выплескивают на соседей с двойной обидой...
detroytred написав:Бригади рекламують багато небойових посад, наприклад, кухаря військової розвідки та цифрового дизайнера в десантно-штурмовій бригаді, а також обіцяють хороше спорядження та кращу підготовку, ніж призовникам. ______________ І в той же час: *Офіцер батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що з 200 призовників, які прийняла бригада, лише 25 виявили бажання воювати.* https://www.unian.ua/society/vsi-hochut ... 89608.html
Виникає питання: невже оті небажаючі воювати самі не застовбили оті посади кухарів-дизайнерів?
На багато "небойових" посад від бригад навіть вікові обмеження бачив, до 40 років А от на бойові чомусь велком до 60-ти
Несмотря на определенный характер, тут нет. Такой жестокости как в оркостане мало где встретишь. Они друг друга ненавидят, но живут в большой стране ненависти бок о бок. Выплескивают на соседей с двойной обидой..
У друга в Гостомелі в дкплекс залізли свої мародери . Сусіди. По камерам прорахували. Дядя від сорому пішов на фронт, де і загинув.