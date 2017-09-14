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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 бер, 2024 16:58
Hotab написав:ЛАД
Знали б ви як оточений Чернігів прожив березень. Під бомбами, без води , світла.. І люди покидали полями, де міни , трупи, згорілі автівки..
Я никогда не писал, что в Харькове самая тяжёлая ситуация. В Чернигове не был, не знаю. В Ирпене, возможно было хуже. В Буче тем более.
Написал только о том, что при блекауте отключается и подача воды.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 17:35
Успіх написав: BIGor написав:
Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим
, які передають саму суть)
Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..."
Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"
Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!
Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства!
Я не здивований що 73% до такої міри ліниві, що не читають, а прослуховують скорочену
версію. Раджу Вам прочитати, там є всі відповіді на Ваші питання.
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BIGor
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Додано: Нед 31 бер, 2024 17:56
BIGor написав: Успіх написав: BIGor написав:
Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим
, які передають саму суть)
Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..."
Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"
Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!
Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства!
Я не здивований що 73% до такої міри ліниві, що не читають, а прослуховують скорочену
версію. Раджу Вам прочитати, там є всі відповіді на Ваші питання.
Я навів цитату з книги і задав питання?
Де відповідь?
І на які саме питання я там знайду відповіді?
Чому не замінюють?
А ще?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:02
Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции
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Бетон
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:18
Бетон написав:
Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции
Дуже зручно саме СЛУХАТИ!(аудіокниги)
✓ можна собі на ютубі прискорити читання(щоб не розтягувало)
або скорочену версію прослухати, якщо немає бажання слухати повну версію, або нуднувата книга...
✓ їдеш на вогневу - запхав 1 навушник у вухо і слухаєш...
✓ щось робиш(готуєш їсти, ще щось...) - слухаєш, а руки вільні можна працювати...
✓ колись і в наряди ходив
то теж 1 навушник у вухо, а іншим слухаю, чи хтось не йде
(але так тільки в денні наряди ходив, в нічні так не ризикував)
- але це було НЕ на вогневій!!!
А ще колись давно - то гуляти ходив з дитиною у колясці, то теж поки круги по району намотував, то слухав аудіокниги...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:21
Bobua написав: Mimohod написав: Бетон написав:
Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?
Тукашника живым брать не обязательно 😀
А елоїв хіба “обізятєльно”?
Як пам`ятаю з книги -- їх же ж на їдло пускали...
В такому сенсі краще брати жінок, в них мясо ніжніше 😀
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:34
detroytred написав: Bobua написав:
Чому, от чому спецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних??
З війська почали звільнятися ще за цих спеців. Вже в 2018 це стало проблемою і набуло розголосу.
Проблема началась с 2016 года приблизительно.
А как могло быть иначе? Это если смотреть по ютубу бравого Порошенко, обещающего закончить АТО быстро потому что там же не с кем воевать - все наши, то тогда могли патриотически настроенные молодые люди помочь стране вернуться к мирной жизни. Ведь никто не мог из них тогда предположить, что Порошенко знает о мощной внешней агрессии в восточной части Украины со стороны кремля и молчит. Почему он молчал? Пастор просил не распространять критически важную правду, толкая при этом плохо подготовленных и оснащенных украинских патриотов под каток росийских механизированных полков, уже и не пытающихся к тому времени строить из себя зеленых человечиков?
И с этим дерьмом пришлось разбираться уже новому Президенту Зеленскому. Самое неприятное, что он начал сталкиваться сразу с огромным числом предателей в системе госуправления, оставшимися после святого
Порошенко.
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