Бетон написав:Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции
Дуже зручно саме СЛУХАТИ!(аудіокниги) ✓ можна собі на ютубі прискорити читання(щоб не розтягувало) або скорочену версію прослухати, якщо немає бажання слухати повну версію, або нуднувата книга... ✓ їдеш на вогневу - запхав 1 навушник у вухо і слухаєш... ✓ щось робиш(готуєш їсти, ще щось...) - слухаєш, а руки вільні можна працювати... ✓ колись і в наряди ходив то теж 1 навушник у вухо, а іншим слухаю, чи хтось не йде (але так тільки в денні наряди ходив, в нічні так не ризикував) - але це було НЕ на вогневій!!!
А ще колись давно - то гуляти ходив з дитиною у колясці, то теж поки круги по району намотував, то слухав аудіокниги...
flyman написав:........... Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.
Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація. А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?
buratinyo написав:И с этим дерьмом пришлось разбираться уже новому Президенту Зеленскому. Самое неприятное, что он начал сталкиваться сразу с огромным числом предателей в системе госуправления, оставшимися после святого Порошенко.
Бетон написав:Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции
Дуже зручно саме СЛУХАТИ!(аудіокниги) ✓ можна собі на ютубі прискорити читання(щоб не розтягувало) або скорочену версію прослухати, якщо немає бажання слухати повну версію, або нуднувата книга... ✓ їдеш на вогневу - запхав 1 навушник у вухо і слухаєш... ✓ щось робиш(готуєш їсти, ще щось...) - слухаєш, а руки вільні можна працювати... ✓ колись і в наряди ходив то теж 1 навушник у вухо, а іншим слухаю, чи хтось не йде (але так тільки в денні наряди ходив, в нічні так не ризикував) - але це було НЕ на вогневій!!!
А ще колись давно - то гуляти ходив з дитиною у колясці, то теж поки круги по району намотував, то слухав аудіокниги...