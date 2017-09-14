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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7455745674577458
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:56

  BIGor написав:
  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав ;)
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)

Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..." :)

Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"

Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!

Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!

Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства! :!:

Я не здивований що 73% до такої міри ліниві, що не читають, а прослуховують скорочену версію. Раджу Вам прочитати, там є всі відповіді на Ваші питання.

Я навів цитату з книги і задав питання?
Де відповідь?

І на які саме питання я там знайду відповіді?
Чому не замінюють?

А ще?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:18

Аудіокниги - маст хев!))

  Бетон написав:Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции

Дуже зручно саме СЛУХАТИ!(аудіокниги)
✓ можна собі на ютубі прискорити читання(щоб не розтягувало) :D або скорочену версію прослухати, якщо немає бажання слухати повну версію, або нуднувата книга...
✓ їдеш на вогневу - запхав 1 навушник у вухо і слухаєш...
✓ щось робиш(готуєш їсти, ще щось...) - слухаєш, а руки вільні можна працювати...
✓ колись і в наряди ходив :D то теж 1 навушник у вухо, а іншим слухаю, чи хтось не йде :D (але так тільки в денні наряди ходив, в нічні так не ризикував) :mrgreen: - але це було НЕ на вогневій!!!

А ще колись давно - то гуляти ходив з дитиною у колясці, то теж поки круги по району намотував, то слухав аудіокниги...
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:45

  Faceless написав:
flyman написав:...........
Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.

Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?

каналізація потребує насос 4квт мінімум (бажано 3 насоси, щоб ганяти по 2 тижні і переходити на інший), живлення 380в. Тому з генераторами і пауер банками тут проблему не вирішиш (якщо генератор не на 2000квт)
https://vinur.com.ua/products/diesel-ge ... /ml2750-b3
https://mir-bureniya.com.ua/ua/drenazhn ... 11103.html

років 15 тому спецом привозили промисловий насос під заказ з Німечини (десь 3к евро), вся вулиця скидувалась на насос і работу.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:И с этим дерьмом пришлось разбираться уже новому Президенту Зеленскому. Самое неприятное, что он начал сталкиваться сразу с огромным числом предателей в системе госуправления, оставшимися после святого Порошенко.

досточка, озвучь поименно
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:24

  Успіх написав:
  Бетон написав:Книги читать нужно, а не слушать пережёванные эмоции

Дуже зручно саме СЛУХАТИ!(аудіокниги)
✓ можна собі на ютубі прискорити читання(щоб не розтягувало) :D або скорочену версію прослухати, якщо немає бажання слухати повну версію, або нуднувата книга...
✓ їдеш на вогневу - запхав 1 навушник у вухо і слухаєш...
✓ щось робиш(готуєш їсти, ще щось...) - слухаєш, а руки вільні можна працювати...
✓ колись і в наряди ходив :D то теж 1 навушник у вухо, а іншим слухаю, чи хтось не йде :D (але так тільки в денні наряди ходив, в нічні так не ризикував) :mrgreen: - але це було НЕ на вогневій!!!

А ще колись давно - то гуляти ходив з дитиною у колясці, то теж поки круги по району намотував, то слухав аудіокниги...

розуму і мудрості це добавило, чи в одне вухо ...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:25

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

Ілон Маск, як завжди лізи туди, куди не слід...

Але тут інше - цікавіше сказано))
Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60 :lol:

Отак, нех уйо пувати :lol:


І всееееееее буде добре, для кожного з нас!"© :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:26

  flyman написав:розуму і мудрості це добавило
Так, добавило!
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:28

  Успіх написав:Ілон Маск, як завжди лізи туди, куди не слід...

Але тут інше - цікавіше сказано))
Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60 :lol:

Отак, нех уйо пувати :lol:


І всееееееее буде добре, для кожного з нас!"© :lol:

А у виконанні Соскіна це іпсо.
Українці залишатимуться кріпаками/зеками ще три роки (але це не точно, бо кордони 91 і відбудова для окулярів за 350 ойро в Парижі у флер)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:40

Все буде добре))

  flyman написав:
  Успіх написав:Ілон Маск, як завжди лізи туди, куди не слід...

Але тут інше - цікавіше сказано))
Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60 :lol:

Отак, нех уйо пувати :lol:


І всееееееее буде добре, для кожного з нас!"© :lol:

А у виконанні Соскіна це іпсо.
Українці залишатимуться кріпаками/зеками ще три роки (але це не точно, бо кордони 91 і відбудова для окулярів за 350 ойро в Парижі у флер)

Так, чи інакше - але справді все і всіх підготовлюють до "поганого миру" ;)

Звичайно, можна плюватись... - але варіантів зовсім не густо.

Хіба як Флер з своїм чоловіком піде на фронт прихопивши з собою Хотаба - то в нас з'явився ще один варіант! :lol:
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