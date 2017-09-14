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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7457745874597460>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у поліцейського і вистрілив собі в голову, — «Суспільне» з посиланням на речницю теруправління ДБР у місті Миколаїв Ольгу Проценко. Подія сталася 28 березня у місті Світловодськ.

«Поліцейські отримали повідомлення від співробітників ТЦК, що місцевий житель загрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації».

Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психічної лікарні. Але в поліклініці він вихопив автомат у поліцейського і вистрілив собі у голову. Від пораненя чоловік помер на місці. Йому було 32 роки.

На час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:05

  Бетон написав:❗️На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у поліцейського і вистрілив собі в голову, — «Суспільне» з посиланням на речницю теруправління ДБР у місті Миколаїв Ольгу Проценко. Подія сталася 28 березня у місті Світловодськ.

«Поліцейські отримали повідомлення від співробітників ТЦК, що місцевий житель загрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації».

Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психічної лікарні. Але в поліклініці він вихопив автомат у поліцейського і вистрілив собі у голову. Від пораненя чоловік помер на місці. Йому було 32 роки.

На час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків.

Випадково проходили поряд?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:05

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин
Так отож!
І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку!
Просто "кров нагла заливає"! :mrgreen:

п.с.
Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!

І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг! :mrgreen: 🤦🏻
Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті!
Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків! :lol: 🤦

То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись.
Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре! :D
І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе!
Приємно!))

Пля який ти тупий, ти це повинен був зробити після 10 днів мобілізації або після ... але тобі не світить ...

Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи - підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до податкового органу фізичною особою - підприємцем протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа - підприємець перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:06

Скорее делай ремонт, я сниму твою хату

flyman
Українці залишатимуться кріпаками/зеками ще три роки


И филипинка не узнает
Какой у мухи был конец


Долярчик, меня пока не жди на замену, так как ты еще 8 лет там будешь. Если под уголовкой пойдешь петлять, сразу 2 статьи тебе: первая за уклонение и подделку документов, а вторая - у меня все скрины как ты во Львове в отпуске боевые получал - есть!! Нельзя обворовать государство!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:09

  ROLF написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин
Так отож!
І тому це теж на стільки злить ПП, коли в тебе та сама річ і тої самої фірми коштує на 30-50-100% дешевше, ніж в епіку!
Просто "кров нагла заливає"! :mrgreen:

п.с.
Не пам'ятаю, чи я тут вже писав, але цього разу, як був у відпустці, то я закрив в Податковій ФОП!

І, десь за кордоном може цьому і дивувались, але не в нас в Україні >>> мені нарахували борг! :mrgreen: 🤦🏻
Хоч мій тато раніше їздив в Податкову, писав заяву і прикріплював до неї копії доків, що я служу з 27.02.22! Що я на фронті!
Але, "системі" видно було пох і нарахували борг за несплату податків! :lol: 🤦

То я тепер знову писав заяву, щоб скасували нарахований борг, здав за 2р річні звіти(все це помогли жіночки з Податкової - молодці) і мені вже "припинили" підприємницьку діяльність. А остаточне закриття/закриють сказали десь до півроку часу, бо невистачає їм людей всім цим займатись.
Але казали не перейматись, борг скасують, все буде добре! :D
І дякували мені за те, що "буряти не заходять до них вгості" і казали, щоб я беріг себе!
Приємно!))

Пля який ти тупий, ти це повинен був зробити після 10 днів мобілізації або після ... але тобі не світить ...

Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи - підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до податкового органу фізичною особою - підприємцем протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа - підприємець перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

ROLF,
там після демобілізації
P.S.
ще в одного дописувача дислексія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:17

P.S.
ще в одного дописувача дислексія[/quote]
муха почитай всю постанову...,а сорри забыл твою проблему с сетчаткой...
Востаннє редагувалось ROLF в Нед 31 бер, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:18

  ROLF написав:P.S.
ще в одного дописувача дислексія

муха почитай всю постанову[/quote]
У мухи Дія після обнови відмовилась підтягнути дипломи. По рекомендації Сірі. Вона давно зрозуміла муху.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:19

  Успіх написав:...............
Так, чи інакше - але справді все і всіх підготовлюють до "поганого миру" ;)
...............

А Вы возражаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60

Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 31 бер, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:22

  flyman написав:
  Бетон написав:❗️На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у поліцейського і вистрілив собі в голову, — «Суспільне» з посиланням на речницю теруправління ДБР у місті Миколаїв Ольгу Проценко. Подія сталася 28 березня у місті Світловодськ.

«Поліцейські отримали повідомлення від співробітників ТЦК, що місцевий житель загрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації».

Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психічної лікарні. Але в поліклініці він вихопив автомат у поліцейського і вистрілив собі у голову. Від пораненя чоловік помер на місці. Йому було 32 роки.

На час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків.

Випадково проходили поряд?

даже не знаю, с чего начать.
ну например.
кем нужно быть, чтобы у тебя отобрали автомат?
такое уже пишут, на голову не налезет.
то ли ещё будет
Бетон
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