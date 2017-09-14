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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:27
Тільки нехай Хотаб не ображається, але для напів (потрібного) (пілота без машини) є не Тернопіль з шикуваннями, а посада начальника розвідки окремого бата. Реальний відбувшийся кейс.
Отам можна було б проявити свою "доразумейность", коли нема машини. Накомандувати з нуля розвідкою частини... Й понести відповідальність за це.
Ніж визначати кому мовчати та усяким прохожим локшину на вуха розвішувати.
А Прохожому треба не іншими цікавитися, а власне собою.
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detroytred
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:33
detroytred
Ніж визначати кому мовчати
Я бачу вас образило сильно)))
Але головне що ви послухали!)
Так а кловун для слухачів ВВНЗ не придатний на начальника розвідки? 😅
Не хоче трохи користі державі принести? Якщо не податками, так службою. Га? Бо я то при ділі, і з податками, а вчорашній петрушка з ВВНЗ?
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Hotab
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:50
Бетон написав: flyman написав: Бетон написав:
❗️На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у поліцейського і вистрілив собі в голову, — «Суспільне» з посиланням на речницю теруправління ДБР у місті Миколаїв Ольгу Проценко. Подія сталася 28 березня у місті Світловодськ.
«Поліцейські отримали повідомлення від співробітників ТЦК
, що місцевий житель загрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації».
Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психічної лікарні. Але в поліклініці він вихопив автомат у поліцейського і вистрілив собі у голову. Від пораненя чоловік помер на місці. Йому було 32 роки.
На час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків.
ㅤ
Випадково проходили поряд?
даже не знаю, с чего начать.
ну например.
кем нужно быть, чтобы у тебя отобрали автомат?
такое уже пишут, на голову не налезет.
то ли ещё будет
проф. Плєйшнєр 3й раз пригав у вікно, а яд все не дів
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 31 бер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:53
Поки ми тут лаємось, а москалі вже платять мільйон рублів добровольцям за укладення контракту
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:53
Дюрі-бачі написав:
Поки ми тут лаємось, а москалі вже платять мільйон рублів добровольцям за укладення контракту
хоть где-то хорошо...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:53
Бетон написав:
❗️На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у поліцейського і вистрілив собі в голову, — «Суспільне» з посиланням на речницю теруправління ДБР у місті Миколаїв Ольгу Проценко. Подія сталася 28 березня у місті Світловодськ.
«Поліцейські отримали повідомлення від співробітників ТЦК, що місцевий житель загрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації».
Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психічної лікарні. Але в поліклініці він вихопив автомат у поліцейського і вистрілив собі у голову. Від пораненя чоловік помер на місці. Йому було 32 роки.
На час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків.
ㅤ
Не мають кваліфікації - - це рівень професійної придатності, що забезпечується сукупною наявністю у працівників загальноосвітніх і спеціальних знань, умінь, здібностей, досвіду і трудових навичок, необхідних для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю. Продуктивність праці є показником того, наскільки ефективний трудовий процес.
Поняття «кваліфікація» як таке, що включає не лише освітній рівень працівника та стаж його роботи, а й здатність виконувати особливі доручення, є оціночним та визначається у кожній конкретній справі
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:54
Дюрі-бачі написав:
Поки ми тут лаємось, а москалі вже платять мільйон рублів добровольцям за укладення контракту
вони не знають, що бусіком дешевше
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 31 бер, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:54
Hotab написав:detroytred
Ніж визначати кому мовчати
Я бачу вас образило сильно)))
Але головне що ви послухали!)
Так а кловун для слухачів ВВНЗ не придатний на начальника розвідки? 😅
Не хоче трохи користі державі принести? Якщо не податками, так службою. Га? Бо я то при ділі, і з податками, а вчорашній петрушка з ВВНЗ?
Навіщо? Вигадувати (про що прям образило). Ліпити образи (кловун, петрушка).
Ви впускаєте ключовий момент різниці між нами - я ні на героя, ні на хероя не претендую. Нікого нікуди сам перший не штовхаю тощо; нікому рота не затикаю.
І ще хто зна коли пояснив, що добровільно не піду. А призначать, то нікуди не дінусь: хоч начрозвідки, хоч за кулемет.
Про мою користь і призначення в державі нехай пекуться посадові особи, яким це визначено.
Ви-то яким боком? Ніяким.
Тим паче до того, що я хочу або не хочу. Ніяким боком. То чого лізите?
Розповідайте, якщо вже так кортить, про себе і своє. До схочу.
Чого вам не вистачає-то?
Хочете змін, то вперед... Міняйте.
Замість кнопання на хфорумі.
А до ВВНЗ я був і взводним, і ротним, і обслуговував від Міга, Мі, Ка до Ту. Щоб такі петрушки літали.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 31 бер, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:56
detroytred написав:
А призначать, то нікуди не дінусь: хоч начрозвідки, хоч за кулемет.
я вас возьму в свою бригаду. Не пропадёте. Я много историй смешных знаю. крч всё будет норм.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:59
detroytred
Ви впускаєте ключовий момент різниці між нами
Ні, не випускаю. Я його добре памʼятаю. Ви полковник без жодного дня участі у війні, я з перервами, але з 14-го до 23-го. Тому ваше «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать» не достойне полковника ЗСУ. Ви маєте власним прикладом вести аналгелів у бій! Як не полковник, то хто?
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