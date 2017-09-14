yama написав:Як не зайдеш в тему один срач. Зайшов в тему таке враження що в навозну яму вліз. Кажуть пишуть що пуйло оголосив якусь мобілізацію 150 тис , це правда?
Пора йти в ТЦК… шарф-труба вже є ж? З ковіду не зник нікуди?
Контракт скінчився і я хто?
У мухи спитайте. Він знає. Каже що спеціаліст військової справи. Якого він годував, а як прийшла війна то він вже не тойво… Але це він каже, перепитайте в нього. Може я щось сплутав.
Доречі, а чому ви тихо в засаді (в чергове під час війни ) відсиділись, коли тут мухо-віталіко-вадімо-мелфами верещали, що офіцери запасу їх мають захищати, а не долярчики! Ви берегли покер-фейс, чи саме зайняті були чимось важливим?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Ні, не випускаю. Я його добре памʼятаю. Ви полковник без жодного дня участі у війні, я з перервами, але з 14-го до 23-го. Тому ваше «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать» не достойне полковника ЗСУ. Ви маєте власним прикладом вести аналгелів у бій! Як не полковник, то хто?
Ні. Не так. Контракт скінчився і я хто?
А от ваші ж слова вам нагадаю - на їх час не випало, прийшлось на наш. Тому ніяких претензій.
Тепер ви повністю протилежне висуваєте. Про дастоінство (казки) будете дівчатам і по телевізору розповідати..., бо реалії трохи інші. Від власного прикладу я вас не стримую. А от себе -- це виключно моя особиста справа.
Hotab написав:У мухи спитайте. Він знає. Каже що спеціаліст військової справи. Якого він годував, а як прийшла війна то він вже не тойво… Але це він каже, перепитайте в нього. Може я щось сплутав.
Доречі, а чому ви тихо в засаді (в чергове під час війни ) відсиділись, коли тут мухо-віталіко-вадімо-мелфами верещали, що офіцери запасу їх мають захищати, а не долярчики! Ви берегли покер-фейс, чи саме зайняті були чимось важливим?
В сенсі відсидівся? Скільки разів я це тільки Василю розтлумачував? Не менше 4. Прохожому... Да і самому Флаю один раз точно. Ще пару форумчанам.
У відповідь була тиша. Повна. Потім знов.
То мені ще треба було лізти коли до інших зверталися?
Що там пояснювати? Всі претензії до переходу на контрактну службу. Все як в ринку)) Ніякого совка...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 бер, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Це гарне рішення. Врешті решт це ж Харків, а не поки що Одесу рівняють, солодких вам. Якщо що , то тривожні новини у нас вміють носити і віталаналгелі, у них 300 ТК! Від вас як випускника військового НЗ чекають дещо іншого..
Hotab написав:Врешті решт це ж Харків, а не поки що Одесу рівняють
"а не Одесу поки що рівняють". порядок слов кто будет соблюдать? это тебе не вертолёт. Тут думать надо.
Виталаналгель вошел в чат
«а не Одесу поки що рівняють"
Сподіваюсь ти як шкільна вчителька у минулому оце все лопочеш. Тобто точно знаєш. Бо згідно твого формулювання виходить «поки що рівняють» (а скоро перестануть). А зміст , як навіть ти зрозумів, мав би бути «не Одесу поки що» Але шкільною вчителькою хотів бути ти, може ти і правий. 😅
detroytred
Скільки разів я це розтлумачував.. і самому Флаю один раз точно
З мухою такі схеми не працюють. «Один раз» Вам лінь, а потім всім страждати.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.