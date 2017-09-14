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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74597460746174627463>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:07

  yama написав:Як не зайдеш в тему один срач. Зайшов в тему таке враження що в навозну яму вліз. Кажуть пишуть що пуйло оголосив якусь мобілізацію 150 тис , це правда?

Пора йти в ТЦК… шарф-труба вже є ж? З ковіду не зник нікуди?
Контракт скінчився і я хто?


У мухи спитайте. Він знає.
Каже що спеціаліст військової справи. Якого він годував, а як прийшла війна то він вже не тойво… Але це він каже, перепитайте в нього. Може я щось сплутав. :mrgreen:

Доречі, а чому ви тихо в засаді (в чергове під час війни :lol: ) відсиділись, коли тут мухо-віталіко-вадімо-мелфами верещали, що офіцери запасу їх мають захищати, а не долярчики! Ви берегли покер-фейс, чи саме зайняті були чимось важливим? :P
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:11

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred
Ви впускаєте ключовий момент різниці між нами


Ні, не випускаю. Я його добре памʼятаю. Ви полковник без жодного дня участі у війні, я з перервами, але з 14-го до 23-го. Тому ваше «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать» не достойне полковника ЗСУ. Ви маєте власним прикладом вести аналгелів у бій! Як не полковник, то хто? :D

Ні. Не так.
Контракт скінчився і я хто?

А от ваші ж слова вам нагадаю - на їх час не випало, прийшлось на наш. Тому ніяких претензій.

Тепер ви повністю протилежне висуваєте.
Про дастоінство (казки) будете дівчатам і по телевізору розповідати..., бо реалії трохи інші.
Від власного прикладу я вас не стримую. А от себе -- це виключно моя особиста справа.

Повністю підтримую вашу позицію
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:16

sens
Повністю підтримую вашу позицію

Я вважаю що всі випускники військового КВІРТУ мають підписати відповідну петицію! Це неприпустимо щоб турбували таких поважних людей під час війни! 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:19

  Hotab написав:У мухи спитайте. Він знає.
Каже що спеціаліст військової справи. Якого він годував, а як прийшла війна то він вже не тойво… Але це він каже, перепитайте в нього. Може я щось сплутав. :mrgreen:

Доречі, а чому ви тихо в засаді (в чергове під час війни :lol: ) відсиділись, коли тут мухо-віталіко-вадімо-мелфами верещали, що офіцери запасу їх мають захищати, а не долярчики! Ви берегли покер-фейс, чи саме зайняті були чимось важливим? :P

В сенсі відсидівся?
Скільки разів я це тільки Василю розтлумачував? Не менше 4.
Прохожому... Да і самому Флаю один раз точно.
Ще пару форумчанам.

У відповідь була тиша. Повна.
Потім знов.

То мені ще треба було лізти коли до інших зверталися?

Що там пояснювати? Всі претензії до переходу на контрактну службу. Все як в ринку)) Ніякого совка...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 бер, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:20

Харків рівняють КАБами

https://t.me/voynareal/86842
🤬У Харкові приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі, - мер міста

На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

🇺🇦
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:23

  Hotab написав:sens
Повністю підтримую вашу позицію

Я вважаю що всі випускники військового КВІРТУ мають підписати відповідну петицію! Це неприпустимо щоб турбували таких поважних людей під час війни! 😅


Від вашої думки я хочу спати
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:26

sens
Від вашої думки я хочу спати


Це гарне рішення. Врешті решт це ж Харків, а не поки що Одесу рівняють, солодких вам.
Якщо що , то тривожні новини у нас вміють носити і віталаналгелі, у них 300 ТК! Від вас як випускника військового НЗ чекають дещо іншого..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:32

  Hotab написав:Врешті решт це ж Харків, а не поки що Одесу рівняють
"а не Одесу поки що рівняють". порядок слов кто будет соблюдать? это тебе не вертолёт. Тут думать надо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:36

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Врешті решт це ж Харків, а не поки що Одесу рівняють
"а не Одесу поки що рівняють". порядок слов кто будет соблюдать? это тебе не вертолёт. Тут думать надо.

він наш майстер Йода сили світлої сторони буде оператор дрону
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:39

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Врешті решт це ж Харків, а не поки що Одесу рівняють
"а не Одесу поки що рівняють". порядок слов кто будет соблюдать? это тебе не вертолёт. Тут думать надо.

Виталаналгель вошел в чат

Зображення

«а не Одесу поки що рівняють"

Сподіваюсь ти як шкільна вчителька у минулому оце все лопочеш. Тобто точно знаєш. Бо згідно твого формулювання виходить «поки що рівняють» (а скоро перестануть). А зміст , як навіть ти зрозумів, мав би бути «не Одесу поки що»
Але шкільною вчителькою хотів бути ти, може ти і правий. 😅

detroytred


Скільки разів я це розтлумачував.. і самому Флаю один раз точно

З мухою такі схеми не працюють. «Один раз» Вам лінь, а потім всім страждати.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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