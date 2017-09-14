|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 31 бер, 2024 22:57
Hotab написав:flyman
Українці залишатимуться кріпаками/зеками ще три роки
...
Долярчик, меня пока не жди на замену, так как ты еще 8 лет там
будешь. Если под уголовкой пойдешь петлять, сразу 2 статьи тебе: первая за уклонение и подделку документов, а вторая - у меня все скрины как ты во Львове в отпуске боевые получал - есть!! Нельзя обворовать государство!!
стьоб є таким до певної межі. розумію, що весело кепкувати з однодумцями над тими, хто в окопах, але як мінімум непорядно. хоча чом би ні - хтось собі квартири підбирає, хтось ці квартири ЧУЖІ захищає...
й що цими скринами зробити? підтертися?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5748
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:04
yama написав:
Як не зайдеш в тему один срач. Зайшов в тему таке враження що в навозну яму вліз. Кажуть пишуть що пуйло оголосив якусь мобілізацію 150 тис , це правда?
не мобілізація, а призов, як кожен рік. але так, щось під це можуть маскувати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5748
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:05
Shaman
Долярчик отримує таке ставлення, як себе поводить!
Він захисник. І це йому багато що пробачає. Але не все. , він давно втратив межі. Тому я вам нічого не доводитиму і не перекогуватиму, Ви як хочете, а моє ставлення саме таке і іншого не буде.
Щодо він там захищає мене, мою нерухомість … Я його , його квартирки обидві, не менше захищав. За копійки. І ніколи його цим не попрікав. Хоча воно було по вуха оптимізоване, вищало за касові апарати, у куй клало як там війна на сході. Воно свинота цього зараз не усвідомлює, бо 8 класів. Тому тільки так. Крапка.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 31 бер, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:08
Hotab написав:Shaman
Долярчик отримує таке ставлення, як себе поводить!
Він захисник. І це йому багато що пробачає. Але не все. , він давно втратив межі. Тому я вам нічого не доводитиму і не перекогуватиму, Ви як хочете, а моє ставлення саме таке і іншого не буде.
Щодо він там захищає мене, мою нерухомість … Я його не менше захищав. За копійки. І ніколи його цим не попрікав. Воно свинота не усвідомлює. Тому тільки так. Крапка.
ви зарубилися не лише з ним, а таке враження, що з половиною форумчан. 15 сторінок - половина ваші з кимось взаємні образи. а fler
доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
кожен буде відповідати за своє.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5748
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:11
Shaman
ви зарубилися не лише з ним, а таке враження, що з половиною форумчан.
Мені зараз треба аргументувати за кожного, чи вас цікавить поки що лише долярчик? По моєму ставленню до долярчика є питання? Якщо нема, то за бажання можемо обговорювати наступного.
а fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
кожен буде відповідати за своє.
Тоді чому ви прийшли мені щось розказувати? Ви думаєте долярчик не зможе за себе постояти? Давайте ви будете послідовні. 😀
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:22
Hotab написав:
Мені зараз треба аргументувати за кожного, чи вас цікавить поки що лише долярчик
ты уже давно окуел. Цепляешься бесцеремонно к людям, нарушаешь все мыслимые моральные нормы, шутишь (или не шутишь?) на сексуальную тематику. запомни, рано или поздно агрессия сменится на аутоагрессию. Что это объяснять не буду из этических соображений. Я предупредил.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22713
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:26
Hotab написав:Shaman
ви зарубилися не лише з ним, а таке враження, що з половиною форумчан.
Мені зараз треба аргументувати за кожного, чи вас цікавить поки що лише долярчик? По моєму ставленню до долярчика є питання? Якщо нема, то за бажання можемо обговорювати наступного.
а fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
кожен буде відповідати за своє.
Тоді чому ви прийшли мені щось розказувати? Ви думаєте долярчик не зможе за себе постояти? Давайте ви будете послідовні. 😀
більше половини повідомлень на цій гілці - ваша з кимось лайка. переходьте в особисті, й вперед - до несхочу.
в країні щось надто багато проблем накопичилося, щоб ще розводити зайві срачі. може воно з Африки не так видно, але загальний песимізм має місце. хоча я й борюся з професійними накидувачами "всьо пропало", але це не значить, що все добре.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5748
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:29
vitaliiangel
, чучело огородное, когда тебя возьмут хотя бы в школу работать., будешь кого-то предупреждать. Сегодня ты диванный ирпенский муфлон. Деградированное до уровня «я тут лежу, а вы там мне давайте несите скорее конец войны, я устал»
И на счет границ… когда ты еблан начнешь платить по своим счетам, по счетам войны, тогда твои границы будут уважаться. А пока что ты чмошный диванный трутень на чужом горбу пересиживающий войну. Все понял? Марш спать! Завтра на дежурство на форум выходить.
Шаман,
може воно з Африки не так видно
Вам теж треба запропонувати на майдані обговорити, щоб було зрозуміло хто звідки куди дивиться?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 31 бер, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:29
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60
Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.
Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира-бурята
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1350
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:32
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60
Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.
Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира.
я ж кажу - вистачає внутрішних чи то п'ята колона, чи корисні ідіоти
майдан був за те, щоб не було як в Раші чи Біларусі. ще вистачає нахабності писати таку дурню...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5748
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|178885
|
|
|9
|17813
|
|
|6076
|594240
|
|