Додано: Нед 31 бер, 2024 23:05

Shaman

Долярчик отримує таке ставлення, як себе поводить!

Він захисник. І це йому багато що пробачає. Але не все. , він давно втратив межі. Тому я вам нічого не доводитиму і не перекогуватиму, Ви як хочете, а моє ставлення саме таке і іншого не буде.

Щодо він там захищає мене, мою нерухомість … Я його , його квартирки обидві, не менше захищав. За копійки. І ніколи його цим не попрікав. Хоча воно було по вуха оптимізоване, вищало за касові апарати, у куй клало як там війна на сході. Воно свинота цього зараз не усвідомлює, бо 8 класів. Тому тільки так. Крапка.