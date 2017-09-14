RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7460746174627463>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:57

  Hotab написав:flyman
Українці залишатимуться кріпаками/зеками ще три роки


...
Долярчик, меня пока не жди на замену, так как ты еще 8 лет там будешь. Если под уголовкой пойдешь петлять, сразу 2 статьи тебе: первая за уклонение и подделку документов, а вторая - у меня все скрины как ты во Львове в отпуске боевые получал - есть!! Нельзя обворовать государство!!

стьоб є таким до певної межі. розумію, що весело кепкувати з однодумцями над тими, хто в окопах, але як мінімум непорядно. хоча чом би ні - хтось собі квартири підбирає, хтось ці квартири ЧУЖІ захищає...

й що цими скринами зробити? підтертися?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:04

  yama написав:Як не зайдеш в тему один срач. Зайшов в тему таке враження що в навозну яму вліз. Кажуть пишуть що пуйло оголосив якусь мобілізацію 150 тис , це правда?

не мобілізація, а призов, як кожен рік. але так, щось під це можуть маскувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:05

Shaman
Долярчик отримує таке ставлення, як себе поводить!
Він захисник. І це йому багато що пробачає. Але не все. , він давно втратив межі. Тому я вам нічого не доводитиму і не перекогуватиму, Ви як хочете, а моє ставлення саме таке і іншого не буде.
Щодо він там захищає мене, мою нерухомість … Я його , його квартирки обидві, не менше захищав. За копійки. І ніколи його цим не попрікав. Хоча воно було по вуха оптимізоване, вищало за касові апарати, у куй клало як там війна на сході. Воно свинота цього зараз не усвідомлює, бо 8 класів. Тому тільки так. Крапка.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11586
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:08

  Hotab написав:Shaman
Долярчик отримує таке ставлення, як себе поводить!
Він захисник. І це йому багато що пробачає. Але не все. , він давно втратив межі. Тому я вам нічого не доводитиму і не перекогуватиму, Ви як хочете, а моє ставлення саме таке і іншого не буде.
Щодо він там захищає мене, мою нерухомість … Я його не менше захищав. За копійки. І ніколи його цим не попрікав. Воно свинота не усвідомлює. Тому тільки так. Крапка.

ви зарубилися не лише з ним, а таке враження, що з половиною форумчан. 15 сторінок - половина ваші з кимось взаємні образи. а fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?

кожен буде відповідати за своє.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:11

Shaman

ви зарубилися не лише з ним, а таке враження, що з половиною форумчан.

Мені зараз треба аргументувати за кожного, чи вас цікавить поки що лише долярчик? По моєму ставленню до долярчика є питання? Якщо нема, то за бажання можемо обговорювати наступного.


а fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?

кожен буде відповідати за своє.

Тоді чому ви прийшли мені щось розказувати? Ви думаєте долярчик не зможе за себе постояти? Давайте ви будете послідовні. 😀
Hotab
 
Повідомлень: 11586
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:22

  Hotab написав:Мені зараз треба аргументувати за кожного, чи вас цікавить поки що лише долярчик
ты уже давно окуел. Цепляешься бесцеремонно к людям, нарушаешь все мыслимые моральные нормы, шутишь (или не шутишь?) на сексуальную тематику. запомни, рано или поздно агрессия сменится на аутоагрессию. Что это объяснять не буду из этических соображений. Я предупредил.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22713
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:26

  Hotab написав:Shaman
ви зарубилися не лише з ним, а таке враження, що з половиною форумчан.

Мені зараз треба аргументувати за кожного, чи вас цікавить поки що лише долярчик? По моєму ставленню до долярчика є питання? Якщо нема, то за бажання можемо обговорювати наступного.
а fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
кожен буде відповідати за своє.

Тоді чому ви прийшли мені щось розказувати? Ви думаєте долярчик не зможе за себе постояти? Давайте ви будете послідовні. 😀

більше половини повідомлень на цій гілці - ваша з кимось лайка. переходьте в особисті, й вперед - до несхочу.

в країні щось надто багато проблем накопичилося, щоб ще розводити зайві срачі. може воно з Африки не так видно, але загальний песимізм має місце. хоча я й борюся з професійними накидувачами "всьо пропало", але це не значить, що все добре.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:29

vitaliiangel , чучело огородное, когда тебя возьмут хотя бы в школу работать., будешь кого-то предупреждать. Сегодня ты диванный ирпенский муфлон. Деградированное до уровня «я тут лежу, а вы там мне давайте несите скорее конец войны, я устал»
И на счет границ… когда ты еблан начнешь платить по своим счетам, по счетам войны, тогда твои границы будут уважаться. А пока что ты чмошный диванный трутень на чужом горбу пересиживающий войну. Все понял? Марш спать! Завтра на дежурство на форум выходить.

Шаман,

може воно з Африки не так видно

Вам теж треба запропонувати на майдані обговорити, щоб було зрозуміло хто звідки куди дивиться?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11586
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:29

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60

Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.


Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира-бурята
fox767676
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:32

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60

Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.

Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира.

я ж кажу - вистачає внутрішних чи то п'ята колона, чи корисні ідіоти

майдан був за те, щоб не було як в Раші чи Біларусі. ще вистачає нахабності писати таку дурню...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 7460746174627463>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178885
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 594240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1185)
01.04.2024 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.