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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7461746274637464>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:34

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Не знати, чи фейк, чи ні, але планують ще як мінімум ТРИ роки після війни не випускати М18-60

Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.


Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира-бурята

це так не працює, "промені чучхе" на іншій полиці
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:36

  Hotab написав:Шаман,
може воно з Африки не так видно

Вам теж треба запропонувати на майдані обговорити, щоб було зрозуміло хто звідки куди дивиться?

що обговорити? може конкретніше, а то хто куди дивився, хто на кому стояв?

Україна воює й за те, щоб оці гопницькі альфасамоствердження не було нормою, а були моветоном...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:37

  Shaman написав:
  fox767676 написав:Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.

Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира.

я ж кажу - вистачає внутрішних чи то п'ята колона, чи корисні ідіоти

майдан був за те, щоб не було як в Раші чи Біларусі. ще вистачає нахабності писати таку дурню...[/quote]

хронічні майданщики то є якраз 5 та колона
ухилянти генетічні
кордон їм відкрий негайно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:39

Shaman

що обговорити? може конкретніше,

Саме про «видно з Африки». Бо мене ж не може бути двоє: в Африці, і на майдані з вами.
Які ще гопницькі альфи? Майдан це не про альфу, а про предметну розмову. Я вам не за містом з пістолями пропоную.Тому вам також треба трохи фільтрувати оці «Африки».
Тим більше що принципово, ви з України в Рівному , чи я з Африки, суть одна: ви або фінансуєте цю війну (для ЗСУ) , або лежите на ірпінському дивані. І не важливо звідки ви її фінансуєте.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:40

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Не буде 3 років, таке рішення == гарантований майдан через 2-3 місяці після завершення воєнного стану.


Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира-бурята

це так не працює, "промені чучхе" на іншій полиці


восени 2013 було зрозуміло що ви доведете до чучхе
поки на рівні НДР
але ви доведете до чучхе на чолі з шойгу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:41

  fox767676 написав:
  Shaman написав:
  fox767676 написав:Не буде 100 років вже ніяких майданів
Тільки до самих тупих ще не дійшло що проблеми вирішуються особисто
Майданили в 2004-2014 щоб за візи не платити, в 2024 не випускають з ніякими візами, навіть з самим жирними штатівськими і євро ВНЖ
Ще помайданите, не дочекаєтесь 3 років, - не те що з України, з довічної казарми не випустять без дозволу командира.

я ж кажу - вистачає внутрішних чи то п'ята колона, чи корисні ідіоти

майдан був за те, щоб не було як в Раші чи Біларусі. ще вистачає нахабності писати таку дурню...

хронічні майданщики то є якраз 5 та колона
ухилянти генетічні
кордон їм відкрий негайно

давай, повиступай. багато хто з майдану, власне й пішов воювати, ще з 2014.

ти про мобілізацію не пишеш, в тебе інша мета схоже... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:46

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:я ж кажу - вистачає внутрішних чи то п'ята колона, чи корисні ідіоти

майдан був за те, щоб не було як в Раші чи Біларусі. ще вистачає нахабності писати таку дурню...

хронічні майданщики то є якраз 5 та колона
ухилянти генетічні
кордон їм відкрий негайно

давай, повиступай. багато хто з майдану, власне й пішов воювати, ще з 2014.

ти про мобілізацію не пишеш, в тебе інша мета схоже... :D

Ті хто пішов себе виправдали
Тут я бачу тільки кастрюль-ухилянтів як ти, дюрібач, муха,
що вимагають відкрити кордони а то знов майдан
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:46

  Hotab написав:Shaman
що обговорити? може конкретніше,

Саме про «видно з Африки». Бо мене ж не може бути двоє: в Африці, і на майдані з вами.
Які ще гопницькі альфи? Майдан це не про альфу, а про предметну розмову. Я вам не за містом з пістолями пропоную.Тому вам також треба трохи фільтрувати оці «Африки».
Тим більше що принципово, ви з України в Рівному , чи я з Африки, суть одна: ви або фінансуєте цю війну (для ЗСУ) , або лежите на ірпінському дивані. І не важливо звідки ви її фінансуєте.

о, вже пішло - виходь, поговоримо. як там - "один приходь, й ми одні прийдемо". щось патерн такий знайомий. :D

краще поїдь переговори з тими хлопцями, яких ти ще скільки років пропонуєш тримати на нулі? поки ти на майданах зустрічаєшся...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:49

Shaman
о, вже пішло - виходь, поговоримо.


Це в вас говорять страхи. Я нічого подібного вам не пропонував. Лише в рамках «кому звідки що видно». Стало дурною традицією тюленям (зараз не про вас, я вас не знаю) розказувати хто де фізично перебуває. Причому само ні копійки на ЗСУ, сховане в підвалі, але «зате я не виїхав».

тими хлопцями, яких ти ще скільки років пропонуєш тримати на нулі

Я на нулі пропоную тримати вічно відбитих наглухо дебілів типа долярчика.
Холяву і Унікдіму я привітав з дембелєм. І неодноразово казав, що рік це максимум на фронті. Далі - заміна.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 23:52, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:51

  fox767676 написав:
  Shaman написав:
  fox767676 написав:хронічні майданщики то є якраз 5 та колона
ухилянти генетічні
кордон їм відкрий негайно

давай, повиступай. багато хто з майдану, власне й пішов воювати, ще з 2014.

ти про мобілізацію не пишеш, в тебе інша мета схоже... :D

Ті хто пішов себе виправдали
Тут я бачу тільки кастрюль-ухилянтів як ти, дюрібач, муха,
що вимагають відкрити кордони а то знов майдан

я ж кажу, нахабний. виправдали, пля... сам де був під час майдану? розписував, як бідних ментов б'ють? чи розповідав, що оці тітушки тут просто повз йшли, прямо з тренування по бейсболу...

а ну, наведи приклад, де я вимагаю відкрити кордони? брехло ти...
Shaman
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