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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7461746274637464
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:54

Shaman
брехло ти...


Хоч ви це і не мені, але щось здається до вас це відмінно підходить))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:57

  Hotab написав:Shaman
о, вже пішло - виходь, поговоримо.

Це в вас говорять страхи. Я нічого подібного вам не пропонував. Лише в рамках «кому звідки що видно». Стало дурною традицією тюленям (зараз не про вас, я вас не знаю) розказувати хто де фізично перебуває. Причому само ні копійки на ЗСУ, сховане в підвалі, але «зате я не виїхав».
тими хлопцями, яких ти ще скільки років пропонуєш тримати на нулі

Я на нулі пропоную тримати вічно відбитих наглухо дебілів типа долярчика.
Холяву і Унікдіму я привітав з дембелєм.

щось ви теж не розумієте - виклики зараз перед суспільством дуже серйозні. й розкол серед населення не посприяє їх вирішенню. Hotab, повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути. й то, ми боремося, щоб працювала система, а не якись царьки. пілоти в армії є, а от командирів адекватних схоже не вистачає - давайте, впроваджуйте свій досвід.

що, unicdima вже відкинувся? а як так? :shock: це ж наче неможливо. якраз перша кандидатура на ваше довічне...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:58

  Hotab написав:Shaman
брехло ти...

Хоч ви це і не мені, але щось здається до вас це відмінно підходить))

давай, обгрунтуй...

ні, не зможеш? а як же відповідати за свої слова? отож
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:06

Shaman
виклики зараз перед суспільством дуже серйозні. й розкол серед населення не посприяє їх вирішенню.

Питання «хто розколює» воно буде дискусійне. У нас взагалі яка правильна політика? Треба захищати державу? Тоді коли я гноблю ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол?

повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути


А це чому так працює? Назвіть причину.
от командирів адекватних схоже не вистачає - давайте, впроваджуйте свій досвід.


Ви так настирно розказуєте зараз кому що робити, що я не помилюсь, якщо скажу що і ваш досвід в ЗСУ був би не зайвий.
«В цю гру можна грати удвох».

давай, обгрунтуй...

ні, не зможеш? а як же відповідати за свої слова? отож


Давно ви сам з собою сперечаєтесь і погоджуєтесь?
Якось це не дуже збоку…
Що значить «не зможеш»?

Я вам сказав «зустріч на майдані це про предметну розмову хто звідки дивиться на ситуацію, тобто з Африки, чи з України» . А ви що ? «Це значить давай вийдем, щось нагадує, альфа ». Це брехня і маніпуляцію з вашого боку. Ви прекрасно зрозуміли, що жодної загрози нема, Проте вирішили так побудувати відповідь.
Наступне.. Ви чудово зрозуміли, (і я це вище писав пану ЛАД) що адресовано оце «сиди ще 8 років» саме долярчику, а не «всім на нулі». Але ви навмисне збрехали.

Хто ви? Як мінімум лицемір.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 кві, 2024 00:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:32

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:давай, повиступай. багато хто з майдану, власне й пішов воювати, ще з 2014.

ти про мобілізацію не пишеш, в тебе інша мета схоже... :D

Ті хто пішов себе виправдали
Тут я бачу тільки кастрюль-ухилянтів як ти, дюрібач, муха,
що вимагають відкрити кордони а то знов майдан

я ж кажу, нахабний. виправдали, пля... сам де був під час майдану? розписував, як бідних ментов б'ють? чи розповідав, що оці тітушки тут просто повз йшли, прямо з тренування по бейсболу...

а ну, наведи приклад, де я вимагаю відкрити кордони? брехло ти...


Тоді чого тригерився на критику бігунців в кружевних білизнах будь-якою ціною?
Краще б такі наприкінці 2013 поїхали в омріяну Європу, замість того щоб в полум'яних патріотів гратися, кордони були відкриті
Повно таких патріотичних бульбашок
А ті хто на війні, їм майдан по масштабу вже зовсім не та подія що для диванних революціонерів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кордони не відкриють довго вже.
Змиритесь
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 01 кві, 2024 00:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:52

  Hotab написав:Shaman
виклики зараз перед суспільством дуже серйозні. й розкол серед населення не посприяє їх вирішенню.

Питання «хто розколює» воно буде дискусійне. У нас взагалі яка правильна політика? Треба захищати державу? Тоді коли я гноблю ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол?

оце ось "гноблю". треба людей примушувати за потреби робити те, що треба. але змушувати - це не означає гнобити. коли хтось гнобить - це він вже свої комплекси показує...

повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути

А це чому так працює? Назвіть причину.

а хто дав право розпоряджатися чужими життями? звісно, прикольно глузувати, - ти там сіди в окопі, а я тут погуляю

от командирів адекватних схоже не вистачає - давайте, впроваджуйте свій досвід.

Ви так настирно розказуєте зараз кому що робити, що я не помилюсь, якщо скажу що і ваш досвід в ЗСУ був би не зайвий.
«В цю гру можна грати удвох».

можливо. але тоді, за ВОСом будь-ласка. на мій ВОС теж техніки не вистачає ;)
чи аудит зробити - тут непочатий край роботи, але хто ж мені дозволить цей аудит робити :)
давай, обгрунтуй...

ні, не зможеш? а як же відповідати за свої слова? отож

Давно ви сам з собою сперечаєтесь і погоджуєтесь?
Якось це не дуже збоку…
Що значить «не зможеш»?

доведи, на підставі чого ти назвав мене "брехлом"? слухаю
Я вам сказав «зустріч на майдані це про предметну розмову хто звідки дивиться на ситуацію, тобто з Африки, чи з України» . А ви що ? «Це значить давай вийдем, щось нагадує, альфа ». Це брехня і маніпуляцію з вашого боку. Ви прекрасно зрозуміли, що жодної загрози нема, Проте вирішили так побудувати відповідь. Хто ви? Як мінімум лицемір.

а, ти про це. не мені ж першому стрілка забивається? :D на маніпуляції може ще тягне, на брехню ні. тому за брехню чекаю вибачення 8) теж не буде? отож, чомусь на форумі є така загальна думка, що вибачатися не треба, це слабкість.

й там правиш свої повідомлення, вибач відповідаю на ту версію, яку підхопив.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:59

  fox767676 написав:
  Shaman написав:
  fox767676 написав:Shaman
давай, повиступай. багато хто з майдану, власне й пішов воювати, ще з 2014.
ти про мобілізацію не пишеш, в тебе інша мета схоже...

Ті хто пішов себе виправдали
Тут я бачу тільки кастрюль-ухилянтів як ти, дюрібач, муха,
що вимагають відкрити кордони а то знов майдан

я ж кажу, нахабний. виправдали, пля... сам де був під час майдану? розписував, як бідних ментов б'ють? чи розповідав, що оці тітушки тут просто повз йшли, прямо з тренування по бейсболу...

а ну, наведи приклад, де я вимагаю відкрити кордони? брехло ти...

Тоді чого тригерився на критику бігунців в кружевних білизнах будь-якою ціною?
Краще б такі наприкінці 2013 поїхали в омріяну Європу, замість того щоб в полум'яних патріотів гратися, кордони були відкриті
Повно таких патріотичних бульбашок
А ті хто на війні, їм майдан по масштабу вже зовсім не та подія що для диванних революціонерів

не треба змішувати деякі речі. обидва майдани були для того, щоб в нас не було автократії. й ти свідомо накидаєш саме на ці майдани. й патріоти в тебе іронію викликають. теж можеш поїхати до Раші, прям зараз. там на тебе чекають, з пляшкою...

а так майдану не буде. бо ті, в кого вистачило духу вийти на майдан, ТЦК не лякає, вони й так можуть виїхати за кордон.

так де ти був під час майдану?
Shaman
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