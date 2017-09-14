Додано: Пон 01 кві, 2024 00:06

виклики зараз перед суспільством дуже серйозні. й розкол серед населення не посприяє їх вирішенню.



повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути





от командирів адекватних схоже не вистачає - давайте, впроваджуйте свій досвід.





давай, обгрунтуй...



ні, не зможеш? а як же відповідати за свої слова? отож





Питання «хто розколює» воно буде дискусійне. У нас взагалі яка правильна політика? Треба захищати державу? Тоді коли я гноблю ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол?А це чому так працює? Назвіть причину.Ви так настирно розказуєте зараз кому що робити, що я не помилюсь, якщо скажу що і ваш досвід в ЗСУ був би не зайвий.«В цю гру можна грати удвох».Давно ви сам з собою сперечаєтесь і погоджуєтесь?Якось це не дуже збоку…Що значить «не зможеш»?Я вам сказав «зустріч на майдані це про предметну розмову хто звідки дивиться на ситуацію, тобто з Африки, чи з України» . А ви що ? «Це значить давай вийдем, щось нагадує, альфа ». Це брехня і маніпуляцію з вашого боку. Ви прекрасно зрозуміли, що жодної загрози нема, Проте вирішили так побудувати відповідь.Наступне.. Ви чудово зрозуміли, (і я це вище писав пану ЛАД) що адресовано оце «сиди ще 8 років» саме долярчику, а не «всім на нулі». Але ви навмисне збрехали.Хто ви? Як мінімум лицемір.