RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7462746374647465
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 05:19

Маск заявив, що Росія може дійти до Дніпра й захопити Одесу

Маск заявив, що для України було трагічною втратою життів атакувати російську "більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля і сильнішу артилерію, коли Україна не мала переваги в бронетехніці чи в повітрі". На його думку, "це міг передбачити будь-який дурень". Він нагадав, що рік тому рекомендував Україні спрямувати всі ресурси на оборону.

Пряма мова Маска: "У Росії немає шансів захопити всю Україну, оскільки місцевий опір на заході буде надзвичайним, але Росія, безумовно, отримає більше землі, ніж вона має сьогодні.

Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Однак, якщо війна триватиме досить довго, Одеса теж впаде.

Чи втратить Україна весь вихід до Чорного моря чи ні – це, на мою думку, справжнє питання, яке залишається відкритим. Я рекомендую врегулювати це питання шляхом переговорів до того, як це станеться".
Schmit
 
Повідомлень: 4241
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7462746374647465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 594274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (604)
01.04.2024 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.