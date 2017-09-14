Маск заявив, що для України було трагічною втратою життів атакувати російську "більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля і сильнішу артилерію, коли Україна не мала переваги в бронетехніці чи в повітрі". На його думку, "це міг передбачити будь-який дурень". Він нагадав, що рік тому рекомендував Україні спрямувати всі ресурси на оборону.
Пряма мова Маска: "У Росії немає шансів захопити всю Україну, оскільки місцевий опір на заході буде надзвичайним, але Росія, безумовно, отримає більше землі, ніж вона має сьогодні.
Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Однак, якщо війна триватиме досить довго, Одеса теж впаде.
Чи втратить Україна весь вихід до Чорного моря чи ні – це, на мою думку, справжнє питання, яке залишається відкритим. Я рекомендую врегулювати це питання шляхом переговорів до того, як це станеться".