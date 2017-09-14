Додано: Пон 01 кві, 2024 06:08

Shaman написав: тому за брехню чекаю вибачення ……

й там правиш свої повідомлення, вибач відповідаю на ту версію, яку підхопив. тому за брехню чекаю вибачення ……й там правиш свої повідомлення, вибач відповідаю на ту версію, яку підхопив.

Shaman написав: треба людей примушувати за потреби робити те, що треба.

……………

повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути

…….

а хто дав право розпоряджатися чужими життями?

за потреби робити те, що треба.……………повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути…….а хто дав право розпоряджатися чужими життями?

Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?

кожен буде відповідати за своє. доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?кожен буде відповідати за своє.

Investor_K написав: Хотаба - в піхоту. ! Хотаба - в піхоту. !

Так ви може читайте всі версії, щоб знати де брешете. Тоді і вибачення не доведеться чекати..Вам би треба визначитись, ви будете примушувати, чи ні? Не дивлячись, що ви сам не в ЗСУ. І як тут з «розпоряджатись чужими життями», якщо примушувати такиВи раніше були більш послідовним.А тепер ось кажете що кожен сам вміє за себе постояти:проте самі прибігли захистити «половину форуму», розрулити чужі «гопнічеські стрілки» і тд. Вам би в своїх «стрілках» розібратись, щоб не тупити, хто в якій країні знаходиться.Ще раз туди, звідки почалось (в якості фінішної лінії): долярчик прекрасно усвідомлює як він себе поводить, робить це навмисно і усвідомлено, відповідно саме на таку мою реакцію він і очікує. Чому це не подобається вам, якщо це подобається йому - абсолютно незрозуміло.Митрофан Кузьмич, як ваш ранок?Чи суха постіль?Чи вийшов камінь, не розбив він унітаз на фініші?Сьогодні вдало «сходили», чи іншого дня вийде?В мілітарних хелікоптерах, які доречі не є структурно повітряними силами ЗСУ, англійська не треба ні гарна, ні погана.Оцінку по англійській я так розумію це ви ставили Анатолію Шевченку (якомусь, я не знаю хто це) , спілкуючись з котрим в аеропорту Шопена ви уявляли собі мене)) . Так?))«Інколи вік приходить один, без розуму».