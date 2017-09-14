Shaman написав:
тому за брехню чекаю вибачення ……
й там правиш свої повідомлення, вибач відповідаю на ту версію, яку підхопив.
Так ви може читайте всі версії, щоб знати де брешете. Тоді і вибачення не доведеться чекати..
Shaman написав:треба людей примушувати
за потреби робити те, що треба.
……………
повернетеся у діючу армію - ось тоді будете вирішувати хто де має бути
…….
а хто дав право розпоряджатися чужими життями?
Вам би треба визначитись, ви будете примушувати, чи ні? Не дивлячись, що ви сам не в ЗСУ. І як тут з «розпоряджатись чужими життями», якщо примушувати таки треба
Ви раніше були більш послідовним.
А тепер ось кажете що кожен сам вміє за себе постояти:
Shaman написав: fler
доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
кожен буде відповідати за своє.
проте самі прибігли захистити «половину форуму», розрулити чужі «гопнічеські стрілки» і тд. Вам би в своїх «стрілках» розібратись, щоб не тупити, хто в якій країні знаходиться.
Ще раз туди, звідки почалось (в якості фінішної лінії): долярчик прекрасно усвідомлює як він себе поводить, робить це навмисно і усвідомлено, відповідно саме на таку мою реакцію він і очікує. Чому це не подобається вам, якщо це подобається йому - абсолютно незрозуміло.
Investor_K написав:
Хотаба - в піхоту. !
Митрофан Кузьмич, як ваш ранок?
Чи суха постіль?
Чи вийшов камінь, не розбив він унітаз на фініші?
Сьогодні вдало «сходили», чи іншого дня вийде?
В мілітарних хелікоптерах, які доречі не є структурно повітряними силами ЗСУ, англійська не треба ні гарна, ні погана.
Оцінку по англійській я так розумію це ви ставили Анатолію Шевченку (якомусь, я не знаю хто це) , спілкуючись з котрим в аеропорту Шопена ви уявляли собі мене)) . Так?))
«Інколи вік приходить один, без розуму».