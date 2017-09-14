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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 кві, 2024 07:52
Banderlog написав:
Інша справа, що спроби наступного майдану будуть розігнані військами.
Може бути й таке, а може, що війська його очолять.
Banderlog написав:
причин майданити більш ніж достатньо,
Поки є більш страшний зовнішній ворог, то майдан "не на часі". От як ворог зникне, то владі згадають все...
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:04
Hotab написав:
Тоді коли я гноблю
ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол?
...
оце ось "гноблю". треба людей примушувати за потреби робити те, що треба. але змушувати - це не означає гнобити. коли хтось гнобить - це він вже свої комплекси показує...
Кого, де і як ти гнобиш?
Флудиш, набріхуєш, спотворюєш нікнейми, лаєшся під анонімним ніком, ганьбиш честь офіцера ..., разом з подібними колегами закликаєш до порушення Конституції.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:09
fox767676 написав:
Кордони не відкриють довго вже.
Змиріться
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення
Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:35
Хто казав, що ніяку «українську карту» повʼязану з тер.актом в ТРЦ кацапи не будуть розігрувати?
Офіційно висунули обвинувачення Україні, і особисто голові СБУ.
Цікаво, з якою метою така зухвала брехня.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:40
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:42
Все незручне пропало.
Добре хоч залишили урок політнінформації з "класичним а ти де був під час майдану" від б-гобраного майданщика-ухилянта
Banderlog написав:
Інша справа, що спроби наступного майдану будуть розігнані військами.
Може бути й таке, а може, що війська його очолять.
Banderlog написав:
причин майданити більш ніж достатньо,
Поки є більш страшний зовнішній ворог, то майдан "не на часі". От як ворог зникне, то владі згадають все...
так-так зникне, як роса на сонці, сотні років не зникав, а зараз зникне.
господи, чому ти поселив в Україні так багато ідіотів, ще й недоторканих, помилки яких змушені виправляти інші
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:52
sens написав: fox767676 написав:
Кордони не відкриють довго вже.
Змиріться
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення
Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...
на жаль хибні вподобання українців завели у такі вузькі ділянки політичного коридору, де вибір лише між власними кімченінами та людожерами-бокасами з півночі
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:53
Hotab написав:
Хто казав, що ніяку «українську карту» повʼязану з тер.актом в ТРЦ кацапи не будуть розігрувати?
Офіційно висунули обвинувачення Україні, і особисто голові СБУ.
Цікаво, з якою метою така зухвала брехня.
тыж любишь гнобить поэтому должен лучше нас понимать логику своих "братьев по разуму" - таких же гнобителей.
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