RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7460746174627463
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Інша справа, що спроби наступного майдану будуть розігнані військами.

Може бути й таке, а може, що війська його очолять.
  Banderlog написав:причин майданити більш ніж достатньо,

Поки є більш страшний зовнішній ворог, то майдан "не на часі". От як ворог зникне, то владі згадають все...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 29.07.22
Подякував: 489 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:04

  Hotab написав: Тоді коли я гноблю ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол?
...
оце ось "гноблю". треба людей примушувати за потреби робити те, що треба. але змушувати - це не означає гнобити. коли хтось гнобить - це він вже свої комплекси показує...

Кого, де і як ти гнобиш?
Флудиш, набріхуєш, спотворюєш нікнейми, лаєшся під анонімним ніком, ганьбиш честь офіцера ..., разом з подібними колегами закликаєш до порушення Конституції.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34518
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:09

  fox767676 написав:Кордони не відкриють довго вже.
Змиріться
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення

Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16303
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:35

Хто казав, що ніяку «українську карту» повʼязану з тер.актом в ТРЦ кацапи не будуть розігрувати?
Офіційно висунули обвинувачення Україні, і особисто голові СБУ.

Цікаво, з якою метою така зухвала брехня.
Hotab
 
Повідомлень: 11587
З нами з: 15.02.09
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:40

Schmit
 
Повідомлень: 4241
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все незручне пропало.
Добре хоч залишили урок політнінформації з "класичним а ти де був під час майдану" від б-гобраного майданщика-ухилянта

Banderlog написав:
Інша справа, що спроби наступного майдану будуть розігнані військами.


Може бути й таке, а може, що війська його очолять.

Banderlog написав:
причин майданити більш ніж достатньо,


Поки є більш страшний зовнішній ворог, то майдан "не на часі". От як ворог зникне, то владі згадають все...


так-так зникне, як роса на сонці, сотні років не зникав, а зараз зникне.
господи, чому ти поселив в Україні так багато ідіотів, ще й недоторканих, помилки яких змушені виправляти інші
fox767676
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:52

  sens написав:
  fox767676 написав:Кордони не відкриють довго вже.
Змиріться
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення

Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...


на жаль хибні вподобання українців завели у такі вузькі ділянки політичного коридору, де вибір лише між власними кімченінами та людожерами-бокасами з півночі
fox767676
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:53

  Hotab написав:Хто казав, що ніяку «українську карту» повʼязану з тер.актом в ТРЦ кацапи не будуть розігрувати?
Офіційно висунули обвинувачення Україні, і особисто голові СБУ.

Цікаво, з якою метою така зухвала брехня.

тыж любишь гнобить поэтому должен лучше нас понимать логику своих "братьев по разуму" - таких же гнобителей.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22713
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7460746174627463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 594299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5208)
01.04.2024 09:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.