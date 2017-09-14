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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74617462746374647465>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Інша справа, що спроби наступного майдану будуть розігнані військами.

Може бути й таке, а може, що війська його очолять.
  Banderlog написав:причин майданити більш ніж достатньо,

Поки є більш страшний зовнішній ворог, то майдан "не на часі". От як ворог зникне, то владі згадають все...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:04

  Hotab написав: Тоді коли я гноблю ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол?
...
оце ось "гноблю". треба людей примушувати за потреби робити те, що треба. але змушувати - це не означає гнобити. коли хтось гнобить - це він вже свої комплекси показує...

Кого, де і як ти гнобиш?
Флудиш, набріхуєш, спотворюєш нікнейми, лаєшся під анонімним ніком, ганьбиш честь офіцера ..., разом з подібними колегами закликаєш до порушення Конституції.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:09

  fox767676 написав:Кордони не відкриють довго вже.
Змиріться
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення

Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:35

Хто казав, що ніяку «українську карту» повʼязану з тер.актом в ТРЦ кацапи не будуть розігрувати?
Офіційно висунули обвинувачення Україні, і особисто голові СБУ.

Цікаво, з якою метою така зухвала брехня.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:40

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все незручне пропало.
Добре хоч залишили урок політнінформації з "класичним а ти де був під час майдану" від б-гобраного майданщика-ухилянта

Banderlog написав:
Інша справа, що спроби наступного майдану будуть розігнані військами.


Може бути й таке, а може, що війська його очолять.

Banderlog написав:
причин майданити більш ніж достатньо,


Поки є більш страшний зовнішній ворог, то майдан "не на часі". От як ворог зникне, то владі згадають все...


так-так зникне, як роса на сонці, сотні років не зникав, а зараз зникне.
господи, чому ти поселив в Україні так багато ідіотів, ще й недоторканих, помилки яких змушені виправляти інші
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:52

  sens написав:
  fox767676 написав:Кордони не відкриють довго вже.
Змиріться
Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше.
Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим
може в 2027 почнуться якісь послаблення

Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...


на жаль хибні вподобання українців завели у такі вузькі ділянки політичного коридору, де вибір лише між власними кімченінами та людожерами-бокасами з півночі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:59

  Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?

Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:21

Росія під Авдіївкою здійснила один із найбільших танкових нападів за всю історію війни, але ЗСУ не лише його успішно відбили, але й завдали ворогу нищівної поразки - росіяни втратили третину своїх танків, пише Forbes.

Так, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до вільного села Уманське. Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин — і сильно вдарила по ній. Як зазначив OSINT-аналітик Kriegsforscher, знищено 12 танків і вісім БМП.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 90064.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:33

  fler написав:
  Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?

Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.

Жінки...
https://www.unian.ua/incidents/novini-m ... ws_in_post

На гілці жінки не менш активно бойовиті.
І матюгаються, і вимоги штовхають, і дорікають, і т.д.
Ще й *фукають*.
Тобто неприродньо)) агресивні.
detroytred
 
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