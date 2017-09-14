Hotab написав: Тоді коли я гноблю ухилянта муху з вітальоном - це розкол, чи в рамках політики? Чи може від того, що один тупенький захисник любить коли його ухилянт і нігіліст Віталік чухає за вушком, то це знов розкол? Де ви побачили розкол? ... оце ось "гноблю". треба людей примушувати за потреби робити те, що треба. але змушувати - це не означає гнобити. коли хтось гнобить - це він вже свої комплекси показує...
Кого, де і як ти гнобиш? Флудиш, набріхуєш, спотворюєш нікнейми, лаєшся під анонімним ніком, ганьбиш честь офіцера ..., разом з подібними колегами закликаєш до порушення Конституції.
fox767676 написав:Кордони не відкриють довго вже. Змиріться Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше. Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим може в 2027 почнуться якісь послаблення
Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...
fox767676 написав:Кордони не відкриють довго вже. Змиріться Це та сама карма, якою тут тролять Успіха. поки не засвоїмо уроки буде ще гірше. Хоча для відвоювавших успіхів 45+ їх почнуть відкривати раніше ніж іншим може в 2027 почнуться якісь послаблення
Доброго ранку! Дивлюся після реакції Безуглої почали в ютубі порівнювати Україну з КімЧенІніною !) Це не жарт,одна справа народ вважати за бидло , інша справа показувати хто вожак цієї отари ...
на жаль хибні вподобання українців завели у такі вузькі ділянки політичного коридору, де вибір лише між власними кімченінами та людожерами-бокасами з півночі
Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.
Росія під Авдіївкою здійснила один із найбільших танкових нападів за всю історію війни, але ЗСУ не лише його успішно відбили, але й завдали ворогу нищівної поразки - росіяни втратили третину своїх танків, пише Forbes.
Так, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до вільного села Уманське. Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин — і сильно вдарила по ній. Як зазначив OSINT-аналітик Kriegsforscher, знищено 12 танків і вісім БМП. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 90064.html
Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.