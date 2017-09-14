Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?
Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.
Shaman написав:я ж кажу, нахабний. виправдали, пля... сам де був під час майдану? розписував, як бідних ментов б'ють? чи розповідав, що оці тітушки тут просто повз йшли, прямо з тренування по бейсболу...
а ну, наведи приклад, де я вимагаю відкрити кордони? брехло ти...
Тоді чого тригерився на критику бігунців в кружевних білизнах будь-якою ціною? Краще б такі наприкінці 2013 поїхали в омріяну Європу, замість того щоб в полум'яних патріотів гратися, кордони були відкриті Повно таких патріотичних бульбашок А ті хто на війні, їм майдан по масштабу вже зовсім не та подія що для диванних революціонерів
не треба змішувати деякі речі. обидва майдани були для того, щоб в нас не було автократії. й ти свідомо накидаєш саме на ці майдани. й патріоти в тебе іронію викликають. теж можеш поїхати до Раші, прям зараз. там на тебе чекають, з пляшкою...
а так майдану не буде. бо ті, в кого вистачило духу вийти на майдан, ТЦК не лякає, вони й так можуть виїхати за кордон.
так де ти був під час майдану?
да викликають, такі як ти 150% Гучний патріотизм без реальних справ ДЕШЕВО КОШТУЄ Будеш дописувати з окопа , чи хоча б фінансувати оборону на 1куо щомісячно тоді можна щось обговорювати Обмотатись прапором з рішучим обличчям та спекулювати на ідолах , то точно замало Що ти хочеш почути про те де я був ? В рідному Києві, спостерігав за дурнями, нездатними прорахувати на 2 кроки вперед. Частина з них звалила ще у 2015("розчароувались"), Потім половина з них обрала в 2019 тих, кого обрали, частина звалила під час повномаштабної, частина дує губки зараз коли посунули чергового кумира та збирає валізи. Якщо не випустять то патріоти замайданять, навик відпрацьований. Є такі що щось там трепихаються з дивана, згадують "подвиги" десятирічної давнини, коли їх питають що корисного вони зробили країні.
fler написав:Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.
Скільки разів на цьому форумі (публічно) ви звернули увагу Долярчика , що це огидно чи не щодня вже навіть не натякати, а буквально прямо казати, що хтось тут смокче за окуляри за 350 ойро без розбору? У вас слова виправдання (ну його довели ж, бідненького ) працюють лише в один бік? Чергове питання: чому ви не виходите з засади тоді, коли включно вам навіть той самий долярчик виказує , що професійні військові мають замість нього воювати? Ви тихо ковтаєте. Які критерії у вас виходу з засади?