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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7462746374647465>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:43

  detroytred написав:
  fler написав:
  Shaman написав: fler доросла дівчинка, сама за себе може постояти. ми ж за рівність, так?

Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.

Жінки...
https://www.unian.ua/incidents/novini-m ... ws_in_post
.


Цікаво у вас виходить перенести провину якихось жінок в інтернеті на конкретну тут))
Зрадників-полковників , які лишились в Криму заради росіянськоі пенсії , то на вас також можна накласти?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:48

  Hotab написав:Зрадників-полковників , які лишились в Криму заради росіянськоі пенсії , то на вас також можна накласти?

Я бы сказала, Бинго!)))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:48

Вісті з полів.
Жінка-українка 47 років, живе в Германії, зараз залишила сина там та приїхала в Україну.
Закінчила курси дронщиків та зараз служить під Харьковом.
Каже не може інакше.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:54

  detroytred написав:На гілці жінки не менш активно бойовиті.
І матюгаються, і вимоги штовхають, і дорікають, і т.д.
Ще й *фукають*.
Тобто неприродньо)) агресивні.
мужчины легче переносят дефицит внимания к их персонам. Женщин такая постанова озлобляет. Адекватные женщины сидят на кидстафах и обсуждают вопросы семьи/косметики/диеты.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:56

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:я ж кажу, нахабний. виправдали, пля... сам де був під час майдану? розписував, як бідних ментов б'ють? чи розповідав, що оці тітушки тут просто повз йшли, прямо з тренування по бейсболу...

а ну, наведи приклад, де я вимагаю відкрити кордони? брехло ти...

Тоді чого тригерився на критику бігунців в кружевних білизнах будь-якою ціною?
Краще б такі наприкінці 2013 поїхали в омріяну Європу, замість того щоб в полум'яних патріотів гратися, кордони були відкриті
Повно таких патріотичних бульбашок
А ті хто на війні, їм майдан по масштабу вже зовсім не та подія що для диванних революціонерів

не треба змішувати деякі речі. обидва майдани були для того, щоб в нас не було автократії. й ти свідомо накидаєш саме на ці майдани. й патріоти в тебе іронію викликають. теж можеш поїхати до Раші, прям зараз. там на тебе чекають, з пляшкою...

а так майдану не буде. бо ті, в кого вистачило духу вийти на майдан, ТЦК не лякає, вони й так можуть виїхати за кордон.

так де ти був під час майдану?


да викликають, такі як ти 150%
Гучний патріотизм без реальних справ ДЕШЕВО КОШТУЄ
Будеш дописувати з окопа , чи хоча б фінансувати оборону на 1куо щомісячно тоді можна щось обговорювати
Обмотатись прапором з рішучим обличчям та спекулювати на ідолах , то точно замало
Що ти хочеш почути про те де я був ?
В рідному Києві, спостерігав за дурнями, нездатними прорахувати на 2 кроки вперед. Частина з них звалила ще у 2015("розчароувались"), Потім половина з них обрала в 2019 тих, кого обрали, частина звалила під час повномаштабної, частина дує губки зараз коли посунули чергового кумира та збирає валізи. Якщо не випустять то патріоти замайданять, навик відпрацьований. Є такі що щось там трепихаються з дивана, згадують "подвиги" десятирічної давнини, коли їх питають що корисного вони зробили країні.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:56

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Заступитися за жінку - це природньо для достойного чоловіка. А дорікати достойному чоловіку за те, що він вступився за жінку - це підтримувати свиноту, яка не дотримується норм і правил поведінки у суспільстві. Для вас, очевидно, природньо пройти повз, коли на ваших очах ображають жінку.

Жінки...
https://www.unian.ua/incidents/novini-m ... ws_in_post
.


Цікаво у вас виходить перенести провину якихось жінок в інтернеті на конкретну тут))
Зрадників-полковників , які лишились в Криму заради росіянськоі пенсії , то на вас також можна накласти?

Та де там перекладання провини? Якої провини? Ви про що?

В мене лише факти. Паралель лише в площині агресивності отих жінок з відео і неприродньої поведінки тутешніх дам.
Предмет -- не чиясь провина, а нехарактерна поведінка.

До речі, цікава стаття:
Історія шоста. «Перепоною я б назвала ставлення до жінок, як до квіточок, яких треба берегти»
https://50vidsotkiv.org.ua/my-zmusheni- ... -u-vijsku/

Саме на те, що недоречно апелювати узагальненим до конкретного випадку (що саме і зробила Флер), я звернув увагу.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:00

  stm написав:
  Hotab написав:Зрадників-полковників , які лишились в Криму заради росіянськоі пенсії , то на вас також можна накласти?

Я бы сказала, Бинго!)))

Сказати голослівно ви можете багато.
Проблема у вас тільки в аргументації.
Але з цим ви не паритесь -- ось це і є Бінго!

А не недоречне ваше Бінго на риторичне недоречне запитання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:06

  detroytred написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Зрадників-полковників , які лишились в Криму заради росіянськоі пенсії , то на вас також можна накласти?

Я бы сказала, Бинго!)))

Сказати голослівно ви можете багато.
Проблема у вас тільки в аргументації.
Але з цим ви не паритесь -- ось це і є Бінго!

А не недоречне ваше Бінго на риторичне недоречне запитання.

Путать следы вы не умеете )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:08

  Hotab написав:Хто казав, що ніяку «українську карту» повʼязану з тер.актом в ТРЦ кацапи не будуть розігрувати?
Офіційно висунули обвинувачення Україні, і особисто голові СБУ.

Цікаво, з якою метою така зухвала брехня.

Вроді в перший день перетерли:
  Water написав:Ти погано знаєш москалів, ще раз повторюю- це операція фсб і ця операція саме проти нас.

  Water написав:Так це не він, це Ярош, тому потрібна всєрасейская могілізація, бо інших козирів у пуйла не залишилось, він пішов у ва-банк, але це перевірений часом варіант, нарід ведеться.
Востаннє редагувалось Water в Пон 01 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:08

detroytred
що саме і зробила Флер), я звернув увагу.


Скільки разів на цьому форумі (публічно) ви звернули увагу Долярчика , що це огидно чи не щодня вже навіть не натякати, а буквально прямо казати, що хтось тут смокче за окуляри за 350 ойро без розбору? У вас слова виправдання (ну його довели ж, бідненького ) працюють лише в один бік?
Чергове питання: чому ви не виходите з засади тоді, коли включно вам навіть той самий долярчик виказує , що професійні військові мають замість нього воювати? Ви тихо ковтаєте.
Які критерії у вас виходу з засади?
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