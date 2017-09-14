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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 746374647465746674677468>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:11

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Я бы сказала, Бинго!)))

Сказати голослівно ви можете багато.
Проблема у вас тільки в аргументації.
Але з цим ви не паритесь -- ось це і є Бінго!

А не недоречне ваше Бінго на риторичне недоречне запитання.

Путать следы вы не умеете )))

Знов голослів'я.
Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.

Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене?
Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.

Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це?
Я і абзаци не рахую і що?
І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:17

  Hotab написав:detroytred
що саме і зробила Флер), я звернув увагу.


Скільки разів на цьому форумі (публічно) ви звернули увагу Долярчика , що це огидно чи не щодня вже навіть не натякати, а буквально прямо казати, що хтось тут смокче за окуляри за 350 ойро без розбору? У вас слова виправдання (ну його довели ж, бідненького ) працюють лише в один бік?
Чергове питання: чому ви не виходите з засади тоді, коли включно вам навіть той самий долярчик виказує , що професійні військові мають замість нього воювати? Ви тихо ковтаєте.
Які критерії у вас виходу з засади?

Скільки разів хотаб на цьому форумі харасмив обліківку віталієн? Чи "єто другоє"? Навіть якщо вітальєн не жінка, що це змінює?

Захищає флер від Успіха, але абюзиш вітальєна.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:18

  detroytred написав:Знов голослів'я.
Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.

Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене?
Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.

Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це?
Я і абзаци не рахую і що?
І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?

Давайте поговорим серьёзно о Белгороде. Что интересного там происходит?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:19

flyman
Навіть якщо вітальєн не жінка,


Цього ніхто не знає.
Скільки разів це робив вітальон? Чи «это другое»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:20

  Hotab написав:detroytred
що саме і зробила Флер), я звернув увагу.


Скільки разів на цьому форумі (публічно) ви звернули увагу Долярчика , що це огидно чи не щодня вже навіть не натякати, а буквально прямо казати, що хтось тут смокче за окуляри за 350 ойро без розбору? У вас слова виправдання (ну його довели ж, бідненького ) працюють лише в один бік?
Чергове питання: чому ви не виходите з засади тоді, коли включно вам навіть той самий долярчик виказує , що професійні військові мають замість нього воювати? Ви тихо ковтаєте.
Які критерії у вас виходу з засади?

Я тільки вчора вам нагадав, що тільки Василю я пояснював разів 4+.
А ви знов про засідки та ковтання?

Критерій я теж вже не раз вказував: я обов'язково реагую на нападки в мій бік.
А на тих, хто на мене з нападками, я спеціально! ігнорую і проігнорую заступитися.
Це очевидно.
Що не так-то?))))))))))))))

От Успіху я багато чого пробачу...
До того ж він унікальний.
Також іншим проігнорую.

Ви і Ко (таких же агресорів в мій бік) до цієї категорії не потрапляєте.
Це нормально.
Що не так-то?
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:22

detroytred

Що не так-то?

Подвійні стандарти і відсутність обʼєктивності.

До того ж він унікальний


Поки я вас не почав шмагати, я теж був унікальним., :D
Мені неприємно, що ви мене не любите. Я теж унікальний :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 кві, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:23

  stm написав:
  detroytred написав:Знов голослів'я.
Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.

Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене?
Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.

Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це?
Я і абзаци не рахую і що?
І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?

Давайте поговорим серьёзно о Белгороде. Что интересного там происходит?

Дурна підміна предмету розмови.
Ви ігнорите моє прохання аргументувати свої випади в мій бік, замість цього штовхаєте своє прохання.
У вас все в порядку з головою?
Бо це примітивні демагогія і маніпуляція.

Відпочивайте.
Бо банять мене...
А не вас.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:23

  Hotab написав:flyman
Навіть якщо вітальєн не жінка,


Цього ніхто не знає.
Скільки разів це робив вітальон? Чи «это другое»?

В тебе що "Синдром пілотки в рядку From"?

— древний интернет-мем, уходящий своими корнями в эхоконференции фидо и самые первые веб-форумы. Выражается в особом отношении с собеседнику девушке, либо к любому собеседнику, указавшему женский пол или имя в анкете. Имеет своей причиной недостаток секса и внимания противоположного пола.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:26

  Hotab написав:detroytred

Що не так-то?

Подвійні стандарти і відсутність обʼєктивності.

Суб'єктивний підхід в ДАННОМУ випадку цілком доречний.
Абсолютно доречний.

Стандарт в мене один. Стосовно предметів обговорення.
Це підхід до обговорювальників різний.
Це нормально.

За вподобанням та любов'ю то до СТМ (це в неї про нравитесь не нравитесь).
В мене лише підхід стосовно обговорення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 кві, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:28

  vitaliiangel написав:мужчины легче переносят дефицит внимания к их персонам. Женщин такая постанова озлобляет.

:D Жінок, яким дійсно бракує уваги чоловіків, тут на гілці не бачила.

  vitaliiangel написав:Адекватные женщины сидят на кидстафах и обсуждают вопросы семьи/косметики/диеты.

Докторки наук, в основному, неадекватні :wink: Зарозумілі для кідстафу))

ПС. Пропоную перейти до теми гілки.
fler
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