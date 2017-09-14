|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:11
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Я бы сказала, Бинго!)))
Сказати голослівно ви можете багато.
Проблема у вас тільки в аргументації.
Але з цим ви не паритесь -- ось це і є Бінго!
А не недоречне ваше Бінго на риторичне недоречне запитання.
Путать следы вы не умеете )))
Знов голослів'я.
Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.
Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене?
Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.
Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це?
Я і абзаци не рахую і що?
І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27934
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:17
Hotab написав:detroytred
що саме і зробила Флер), я звернув увагу.
Скільки разів на цьому форумі (публічно) ви звернули увагу Долярчика , що це огидно чи не щодня вже навіть не натякати, а буквально прямо казати, що хтось тут смокче за окуляри за 350 ойро без розбору? У вас слова виправдання (ну його довели ж, бідненького ) працюють лише в один бік?
Чергове питання: чому ви не виходите з засади тоді, коли включно вам навіть той самий долярчик виказує , що професійні військові мають замість нього воювати? Ви тихо ковтаєте.
Які критерії у вас виходу з засади?
Скільки разів хотаб на цьому форумі харасмив обліківку віталієн? Чи "єто другоє"? Навіть якщо вітальєн не жінка, що це змінює?
Захищає флер від Успіха, але абюзиш вітальєна.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34528
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:18
detroytred написав:
Знов голослів'я.
Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.
Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене?
Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.
Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це?
Я і абзаци не рахую і що?
І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?
Давайте поговорим серьёзно о Белгороде. Что интересного там происходит?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4669
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:19
flyman
Навіть якщо вітальєн не жінка,
Цього ніхто не знає.
Скільки разів це робив вітальон? Чи «это другое»?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11593
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:20
Hotab написав:detroytred
що саме і зробила Флер), я звернув увагу.
Скільки разів на цьому форумі (публічно) ви звернули увагу Долярчика , що це огидно чи не щодня вже навіть не натякати, а буквально прямо казати, що хтось тут смокче за окуляри за 350 ойро без розбору? У вас слова виправдання (ну його довели ж, бідненького ) працюють лише в один бік?
Чергове питання: чому ви не виходите з засади тоді, коли включно вам навіть той самий долярчик виказує , що професійні військові мають замість нього воювати? Ви тихо ковтаєте.
Які критерії у вас виходу з засади?
Я тільки вчора вам нагадав, що тільки Василю я пояснював разів 4+.
А ви знов про засідки та ковтання?
Критерій я теж вже не раз вказував: я обов'язково реагую на нападки в мій бік.
А на тих, хто на мене з нападками, я спеціально! ігнорую і проігнорую заступитися.
Це очевидно.
Що не так-то?))))))))))))))
От Успіху я багато чого пробачу...
До того ж він унікальний.
Також іншим проігнорую.
Ви і Ко (таких же агресорів в мій бік) до цієї категорії не потрапляєте.
Це нормально.
Що не так-то?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27934
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:22
detroytred
Що не так-то?
Подвійні стандарти і відсутність обʼєктивності.
До того ж він унікальний
Поки я вас не почав шмагати, я теж був унікальним.,
Мені неприємно, що ви мене не любите. Я теж унікальний
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 кві, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11593
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:23
stm написав: detroytred написав:
Знов голослів'я.
Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.
Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене?
Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.
Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це?
Я і абзаци не рахую і що?
І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?
Давайте поговорим серьёзно о Белгороде. Что интересного там происходит?
Дурна підміна предмету розмови.
Ви ігнорите моє прохання аргументувати свої випади в мій бік, замість цього штовхаєте своє прохання.
У вас все в порядку з головою?
Бо це примітивні демагогія і маніпуляція.
Відпочивайте.
Бо банять мене...
А не вас.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27934
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:23
Hotab написав:flyman
Навіть якщо вітальєн не жінка,
Цього ніхто не знає.
Скільки разів це робив вітальон? Чи «это другое»?
В тебе що "Синдром пілотки в рядку From"?— древний интернет-мем, уходящий своими корнями в эхоконференции фидо и самые первые веб-форумы. Выражается в особом отношении с собеседнику девушке, либо к любому собеседнику, указавшему женский пол или имя в анкете. Имеет своей причиной недостаток секса и внимания противоположного пола.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34528
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:26
Hotab написав:detroytred
Що не так-то?
Подвійні стандарти і відсутність обʼєктивності.
Суб'єктивний підхід в ДАННОМУ випадку цілком доречний.
Абсолютно доречний.
Стандарт в мене один. Стосовно предметів обговорення.
Це підхід до обговорювальників різний.
Це нормально.
За вподобанням та любов'ю то до СТМ (це в неї про нравитесь не нравитесь).
В мене лише підхід стосовно обговорення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 кві, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27934
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:28
vitaliiangel написав:
мужчины легче переносят дефицит внимания к их персонам. Женщин такая постанова озлобляет.
Жінок, яким дійсно бракує уваги чоловіків, тут на гілці не бачила.
vitaliiangel написав:
Адекватные женщины сидят на кидстафах и обсуждают вопросы семьи/косметики/диеты.
Докторки наук, в основному, неадекватні
Зарозумілі для кідстафу))
ПС. Пропоную перейти до теми гілки.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4788
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|178890
|
|
|9
|17813
|
|
|6076
|594318
|
|