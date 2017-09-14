Цього ніхто не знає. Скільки разів це робив вітальон? Чи «это другое»?
В тебе що "Синдром пілотки в рядку From"?
— древний интернет-мем, уходящий своими корнями в эхоконференции фидо и самые первые веб-форумы. Выражается в особом отношении с собеседнику девушке, либо к любому собеседнику, указавшему женский пол или имя в анкете. Имеет своей причиной недостаток секса и внимания противоположного пола.
Мені здається Віталі не сподобається, що ти теж вважаєш його «дєвушкой»
detroytred написав:Знов голослів'я. Аргументи давайте. Конкретні аргументи на свої твердження.
Аргументуйте: яким чином можна зраду отих зрадників-кримчан хоча б якось накласти на мене? Мені самому цікаво почути від вас хоч якусь аргументацію вашого Бінго.
Вмію не вмію я плутати сліди -- вам-то яке діло? І до чого це? Я і абзаци не рахую і що? І до речі: які сліди??? В чому претензії-то?
Давайте поговорим серьёзно о Белгороде. Что интересного там происходит?
Дурна підміна предмету розмови. Ви ігнорите моє прохання аргументувати свої випади в мій бік, замість цього штовхаєте своє прохання. У вас все в порядку з головою? Бо це примітивні демагогія і маніпуляція.
Відпочивайте. Бо банять мене... А не вас.
Вот видите что следы вы путать таки не умеете ))) а что вы думаете о 14 КАБах 500 спустившихся таки на Белгород?
fler написав:Жінок, яким дійсно бракує уваги чоловіків, тут на гілці не бачила.
за вас я тогда не переживаю.
Hotab написав: Скільки разів це робив вітальон? Чи «это другое»?
кукусик мы с тобой до 2022 г нормально общались. потом у тебя сорвало башню, ты начал бегать за мной по всем веткам и троллить каждое мое сообщение. Если я что-то и делаю в ответ тебе и пёсикоту не ради удовольствия, а только для того чтобы вы поискали причину такого поведения. Сам по себе я не конфликтный от слова вообще.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 кві, 2024 10:40, всього редагувалось 2 разів.
Прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного чоловіка за кордон, — ДБР
Історія почалась з того, що українець, який постійно мешкає в Польщі, нещодавно вирішив повернутись до України, щоб навідати родичів. Чоловік чомусь не знав, що військовозобов’язаних за кордон зараз не пускають (!) і не знав як йому повернутись до Польщі. Тому звернувся за порадою до службовиці.
Жінка заявила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» все організувати. Жінку затримали під час отримання хабаря.
Этим летом Украина столкнется с новой экзистенциальной угрозой – не со стороны России, а со стороны Европы.
Небольшой, но значительный и очень громкий блок крайне правых партий марширует по всему континенту и намерен добиться хороших результатов на июньских выборах в Европейский парламент .
Они добились рекордных результатов в Португалии и Нидерландах или уже находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы во Франции и Польше.
И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и помощь.
Некоторые даже хотят, чтобы Европа умиротворила Владимира Путина, сняла санкции против России и подтолкнула Украину к мирным переговорам.
Дюрі-бачі написав:Поки ми тут лаємось, а москалі вже платять мільйон рублів добровольцям за укладення контракту
і що найсумніше - це ж весь світ і фінансує кацапію щоб та продовжувала війну. сюрр повний.
какой сюр? США когда было надо защитить Кувейт взяли и сделали это. Нам крупными буквами намекнули любитесь сами, вот вам оружие, боеприпасы. Ракет нужной дальности не дадим. По современной авиации, хаймарсам, патриотам дадим 3 капли. Шоб не ныли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 кві, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного чоловіка за кордон, — ДБР
Історія почалась з того, що українець, який постійно мешкає в Польщі, нещодавно вирішив повернутись до України, щоб навідати родичів. Чоловік чомусь не знав, що військовозобов’язаних за кордон зараз не пускають (!) і не знав як йому повернутись до Польщі. Тому звернувся за порадою до службовиці.
Жінка заявила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» все організувати. Жінку затримали під час отримання хабаря.
Если не смотреть марафон, то откуда ему знать ㅤ
От прикордонниці. Они обычно и называют статью и закон по которому нельзя выехать ))) но человек не поверил, не почитал, аудио версию не послушал и сам не выехал и на взятке помог задержать не добропорядочную женщину при исполнении. В принципе добропорядочный, невыездной М18-60. Вызывает гордость, а не нелепость )))
Дюрі-бачі написав:Поки ми тут лаємось, а москалі вже платять мільйон рублів добровольцям за укладення контракту
і що найсумніше - це ж весь світ і фінансує кацапію щоб та продовжувала війну. сюрр повний.
какой сюр? США когда было надо защитить Кувейт взяли и сделали это. Нам крупными буквами намекнули любитесь сами, вот вам оружие, боеприпасы. Ракет нужной дальности не дадим. По авиации хаймарсам, патриотам дадим 3 капли. Шоб не ныли.
В Ізраїлі таємно надали зброю,людей вже півроку в секторі Газу тримають в заручниках і https://t.me/voynareal/86860 люди бунтують, в Україні набагато більше не повернулися з Маріуполя,вже буде майже два роки - ніяких виборів,майдану і тим паче допомоги,вже навіть https://t.me/voynareal/86860 допомога лише за гроші капіталістів
Этим летом Украина столкнется с новой экзистенциальной угрозой – не со стороны России, а со стороны Европы.
Небольшой, но значительный и очень громкий блок крайне правых партий марширует по всему континенту и намерен добиться хороших результатов на июньских выборах в Европейский парламент .
Они добились рекордных результатов в Португалии и Нидерландах или уже находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы во Франции и Польше.
И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и помощь.
Некоторые даже хотят, чтобы Европа умиротворила Владимира Путина, сняла санкции против России и подтолкнула Украину к мирным переговорам.
Цьому світові пздц
не "цьому світу", а глобалістам, і не "пздц", а в ауті