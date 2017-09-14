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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7465746674677468>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ладно, Флай, напишу хоть я честно. Я выеду. Законно.
И, понимаешь, честно говоря, мне выгодно, чтобы вы все были невыездные. Иначе каким лохам я буду впаривать квартиры?
Но это только я откровенно могу такое ляпнуть.
Так шо, вдада все правила робить. Ну ви пойнялы 😉
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:53

  stm написав:
  Бетон написав:Прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного чоловіка за кордон, — ДБР

Історія почалась з того, що українець, який постійно мешкає в Польщі, нещодавно вирішив повернутись до України, щоб навідати родичів. Чоловік чомусь не знав, що військовозобов’язаних за кордон зараз не пускають (!) і не знав як йому повернутись до Польщі. Тому звернувся за порадою до службовиці.

Жінка заявила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» все організувати. Жінку затримали під час отримання хабаря.

Если не смотреть марафон, то откуда ему знать

От прикордонниці. Они обычно и называют статью и закон по которому нельзя выехать ))) но человек не поверил, не почитал, аудио версию не послушал и сам не выехал и на взятке помог задержать не добропорядочную женщину при исполнении. В принципе добропорядочный, невыездной М18-60. Вызывает гордость, а не нелепость )))

чомусь винен М1860, а прикордонниця #нетака, #вінсамприйшов
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:54

  flyman написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного чоловіка за кордон, — ДБР

Історія почалась з того, що українець, який постійно мешкає в Польщі, нещодавно вирішив повернутись до України, щоб навідати родичів. Чоловік чомусь не знав, що військовозобов’язаних за кордон зараз не пускають (!) і не знав як йому повернутись до Польщі. Тому звернувся за порадою до службовиці.

Жінка заявила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» все організувати. Жінку затримали під час отримання хабаря.

Если не смотреть марафон, то откуда ему знать

От прикордонниці. Они обычно и называют статью и закон по которому нельзя выехать ))) но человек не поверил, не почитал, аудио версию не послушал и сам не выехал и на взятке помог задержать не добропорядочную женщину при исполнении. В принципе добропорядочный, невыездной М18-60. Вызывает гордость, а не нелепость )))

чомусь винен М1860, а прикордонниця #нетака, #вінсамприйшов

Сердобольная женщина готова была идти на серъезное правонарушение, а вы... ))) я им горжусь, незнание привело к торжеству законности :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:57

  Бетон написав:Ладно, Флай, напишу хоть я честно. Я выеду. Законно.
И, понимаешь, честно говоря, мне выгодно, чтобы вы все были невыездные. Иначе каким лохам я буду впаривать квартиры?
Но это только я откровенно могу такое ляпнуть.
Так шо, вдада все правила робить. Ну ви пойнялы 😉

Якщо зможеш легально завести кошти до "золотого мільярду" і жити там життям пересіченого бюргера, а не вільнолюдя, то в цьому, можливо є сенс.
Але ж ти там був і вернувся. Не захотів їсти кактус
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:59

  stm написав:Сердобольная женщина готова была идти на серъезное правонарушение, а вы... ))) я им горжусь, незнание привело к торжеству законности :)

вона посадовець при виконанні, не треба оце: "онажєпрінцесса, онажємать, сєрдобольнатьотя"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:59

  sens написав:вже навіть
https://t.me/voynareal/86860 допомога лише за гроші капіталістів
потому что нас никто ни в НАТО, ни в ЕС брать не собирается. Во первых, хотели бы взяли в 2015-2021 и широкомасштабной в 2022 бы не было. Во вторых, оружием помогали бы иначе, не через нехочу . и 800 тыс снарядов может нашлось бы быстрее, а не когда уже стрелять стало нечем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:06

  whois2010 написав:The Telegraph
Этим летом Украина столкнется с новой экзистенциальной угрозой – не со стороны России, а со стороны Европы.

Небольшой, но значительный и очень громкий блок крайне правых партий марширует по всему континенту и намерен добиться хороших результатов на июньских выборах в Европейский парламент .

Они добились рекордных результатов в Португалии и Нидерландах или уже находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы во Франции и Польше.

И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и помощь.

Некоторые даже хотят, чтобы Европа умиротворила Владимира Путина, сняла санкции против России и подтолкнула Украину к мирным переговорам.


Цьому світові пздц

Нічого цьому світові не загрожує, тільки нам.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:06

  vitaliiangel написав:
  sens написав:вже навіть
https://t.me/voynareal/86860 допомога лише за гроші капіталістів
потому что нас никто ни в НАТО, ни в ЕС брать не собирается. Во первых, хотели бы взяли в 2015-2021 и широкомасштабной в 2022 бы не было. Во вторых, оружием помогали бы иначе, не через нехочу . и 800 тыс снарядов может нашлось бы быстрее, а не когда уже стрелять стало нечем.

Відтепер будемо чекати нові прояви любові від слуг і Мар'яни трикутної , які ще вони вирішать прості рішення довести до отари
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:07

  flyman написав:
  Бетон написав:Ладно, Флай, напишу хоть я честно. Я выеду. Законно.
И, понимаешь, честно говоря, мне выгодно, чтобы вы все были невыездные. Иначе каким лохам я буду впаривать квартиры?
Но это только я откровенно могу такое ляпнуть.
Так шо, вдада все правила робить. Ну ви пойнялы 😉

Якщо зможеш легально завести кошти до "золотого мільярду" і жити там життям пересіченого бюргера, а не вільнолюдя, то в цьому, можливо є сенс.
Але ж ти там був і вернувся. Не захотів їсти кактус

От бачиш як нам всім харашо. Живемо однією дружною родиною.
Нашо та гейропа
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:11

просто ЕС понял что нашу коррупцию им не побороть. Я бы не назвал это обманом. Майдан дал всем надежду на жизнь по другим правилам.
vitaliiangel
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