Ладно, Флай, напишу хоть я честно. Я выеду. Законно. И, понимаешь, честно говоря, мне выгодно, чтобы вы все были невыездные. Иначе каким лохам я буду впаривать квартиры? Но это только я откровенно могу такое ляпнуть. Так шо, вдада все правила робить. Ну ви пойнялы 😉
Бетон написав:Прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного чоловіка за кордон, — ДБР
Історія почалась з того, що українець, який постійно мешкає в Польщі, нещодавно вирішив повернутись до України, щоб навідати родичів. Чоловік чомусь не знав, що військовозобов’язаних за кордон зараз не пускають (!) і не знав як йому повернутись до Польщі. Тому звернувся за порадою до службовиці.
Жінка заявила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» все організувати. Жінку затримали під час отримання хабаря.
Если не смотреть марафон, то откуда ему знать ㅤ
От прикордонниці. Они обычно и называют статью и закон по которому нельзя выехать ))) но человек не поверил, не почитал, аудио версию не послушал и сам не выехал и на взятке помог задержать не добропорядочную женщину при исполнении. В принципе добропорядочный, невыездной М18-60. Вызывает гордость, а не нелепость )))
чомусь винен М1860, а прикордонниця #нетака, #вінсамприйшов
Бетон написав:Прикордонниця за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного чоловіка за кордон, — ДБР
Історія почалась з того, що українець, який постійно мешкає в Польщі, нещодавно вирішив повернутись до України, щоб навідати родичів. Чоловік чомусь не знав, що військовозобов’язаних за кордон зараз не пускають (!) і не знав як йому повернутись до Польщі. Тому звернувся за порадою до службовиці.
Жінка заявила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за $9000 вона зможе «допомогти» все організувати. Жінку затримали під час отримання хабаря.
Если не смотреть марафон, то откуда ему знать ㅤ
От прикордонниці. Они обычно и называют статью и закон по которому нельзя выехать ))) но человек не поверил, не почитал, аудио версию не послушал и сам не выехал и на взятке помог задержать не добропорядочную женщину при исполнении. В принципе добропорядочный, невыездной М18-60. Вызывает гордость, а не нелепость )))
чомусь винен М1860, а прикордонниця #нетака, #вінсамприйшов
Сердобольная женщина готова была идти на серъезное правонарушение, а вы... ))) я им горжусь, незнание привело к торжеству законности
Бетон написав:Ладно, Флай, напишу хоть я честно. Я выеду. Законно. И, понимаешь, честно говоря, мне выгодно, чтобы вы все были невыездные. Иначе каким лохам я буду впаривать квартиры? Но это только я откровенно могу такое ляпнуть. Так шо, вдада все правила робить. Ну ви пойнялы 😉
Якщо зможеш легально завести кошти до "золотого мільярду" і жити там життям пересіченого бюргера, а не вільнолюдя, то в цьому, можливо є сенс. Але ж ти там був і вернувся. Не захотів їсти кактус
потому что нас никто ни в НАТО, ни в ЕС брать не собирается. Во первых, хотели бы взяли в 2015-2021 и широкомасштабной в 2022 бы не было. Во вторых, оружием помогали бы иначе, не через нехочу . и 800 тыс снарядов может нашлось бы быстрее, а не когда уже стрелять стало нечем.
Этим летом Украина столкнется с новой экзистенциальной угрозой – не со стороны России, а со стороны Европы.
Небольшой, но значительный и очень громкий блок крайне правых партий марширует по всему континенту и намерен добиться хороших результатов на июньских выборах в Европейский парламент .
Они добились рекордных результатов в Португалии и Нидерландах или уже находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы во Франции и Польше.
И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и помощь.
Некоторые даже хотят, чтобы Европа умиротворила Владимира Путина, сняла санкции против России и подтолкнула Украину к мирным переговорам.
sens написав:вже навіть https://t.me/voynareal/86860 допомога лише за гроші капіталістів
потому что нас никто ни в НАТО, ни в ЕС брать не собирается. Во первых, хотели бы взяли в 2015-2021 и широкомасштабной в 2022 бы не было. Во вторых, оружием помогали бы иначе, не через нехочу . и 800 тыс снарядов может нашлось бы быстрее, а не когда уже стрелять стало нечем.
Відтепер будемо чекати нові прояви любові від слуг і Мар'яни трикутної , які ще вони вирішать прості рішення довести до отари
Бетон написав:Ладно, Флай, напишу хоть я честно. Я выеду. Законно. И, понимаешь, честно говоря, мне выгодно, чтобы вы все были невыездные. Иначе каким лохам я буду впаривать квартиры? Но это только я откровенно могу такое ляпнуть. Так шо, вдада все правила робить. Ну ви пойнялы 😉
Якщо зможеш легально завести кошти до "золотого мільярду" і жити там життям пересіченого бюргера, а не вільнолюдя, то в цьому, можливо є сенс. Але ж ти там був і вернувся. Не захотів їсти кактус
От бачиш як нам всім харашо. Живемо однією дружною родиною. Нашо та гейропа