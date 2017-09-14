Этим летом Украина столкнется с новой экзистенциальной угрозой – не со стороны России, а со стороны Европы.
Небольшой, но значительный и очень громкий блок крайне правых партий марширует по всему континенту и намерен добиться хороших результатов на июньских выборах в Европейский парламент .
Они добились рекордных результатов в Португалии и Нидерландах или уже находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы во Франции и Польше.
И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и помощь.
Некоторые даже хотят, чтобы Европа умиротворила Владимира Путина, сняла санкции против России и подтолкнула Украину к мирным переговорам.
Цьому світові пздц
Нічого цьому світові не загрожує, тільки нам.
Бо чого це не загрожує? росія-Україна. Потім: - росія- Молдова - півн.корея-півд.корея - китай-тайвань - китай- африканські країни - росія - африканські країни - іран сам, або через проксі починає чудити навкруги себе - китай, росія, іран ділять антарктиду І це ми ще не розглядаємо південну Америку
Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/ Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні. І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно