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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7465746674677468
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:18

  Schmit написав:
  whois2010 написав:The Telegraph
Этим летом Украина столкнется с новой экзистенциальной угрозой – не со стороны России, а со стороны Европы.

Небольшой, но значительный и очень громкий блок крайне правых партий марширует по всему континенту и намерен добиться хороших результатов на июньских выборах в Европейский парламент .

Они добились рекордных результатов в Португалии и Нидерландах или уже находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они готовы победить на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или выиграть европейские выборы во Франции и Польше.

И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и помощь.

Некоторые даже хотят, чтобы Европа умиротворила Владимира Путина, сняла санкции против России и подтолкнула Украину к мирным переговорам.


Цьому світові пздц

Нічого цьому світові не загрожує, тільки нам.

Бо чого це не загрожує?
росія-Україна. Потім:
- росія- Молдова
- півн.корея-півд.корея
- китай-тайвань
- китай- африканські країни
- росія - африканські країни
- іран сам, або через проксі починає чудити навкруги себе
- китай, росія, іран ділять антарктиду
І це ми ще не розглядаємо південну Америку
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий
82 тис на місяць, вочевидь до сплати податків, або 65875 грн чистими. Для однієї з найвищих посад в області. Що саме тут має привернути увагу?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:30

  Faceless написав:
Бетон написав:Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий
82 тис на місяць, вочевидь до сплати податків, або 65875 грн чистими. Для однієї з найвищих посад в області. Що саме тут має привернути увагу?

Це після сплати податків, декларація ж, ну і посада в неї така: заступниця міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради.
Це більше, ніж зарплата середнього мера обласного центру https://www.slovoidilo.ua/2024/02/12/in ... koyi-vijny
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:32

  Бетон написав:Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий

хотаб заробив не на передку більше, і вона ж сердобольна женщіна (stm), обняти і простити
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:34

  Faceless написав:
Бетон написав:Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий
82 тис на місяць, вочевидь до сплати податків, або 65875 грн чистими. Для однієї з найвищих посад в області. Що саме тут має привернути увагу?

редко соглашаюсь с фейслесс, но действительно бороться надо с бедностью, а не с богатством. Если богатства приобретены честно, а не как у военкомов внезапно сказочные миллионы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:40

Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий
82 тис на місяць, вочевидь до сплати податків, або 65875 грн чистими. Для однієї з найвищих посад в області. Що саме тут має привернути увагу?

Це після сплати податків, декларація ж, ну і посада в неї така: заступниця міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради.
Це більше, ніж зарплата середнього мера обласного центру https://www.slovoidilo.ua/2024/02/12/in ... koyi-vijny
Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/
Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні.
І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:53

Faceless
Суму тре ділити не на 12, а на всі 15. Там є оздоровчі, 13-та, мат.допомога.
Тобто фактично зп ще менша.

Муха, а ти скільки сплатив податків , рахуючи мої гроші «на задку»?
А фактично заробив скільки? Кавалірки зі зданих пляшок з-під пива, яке «входить», купуєш?
Hotab
 
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