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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7454745574567457>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:15

  Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/
Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні.
І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно

Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради?
Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:16

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
Треба уточнить передок чий
82 тис на місяць, вочевидь до сплати податків, або 65875 грн чистими. Для однієї з найвищих посад в області. Що саме тут має привернути увагу?

редко соглашаюсь с фейслесс, но действительно бороться надо с бедностью, а не с богатством. Если богатства приобретены честно, а не как у военкомов внезапно сказочные миллионы.

Ага. У моєї бабули стаж 45 лет. Есть медаль- за труд.
Пенсия 2800.
Понятно что я без её ведома соседям сбрасываю, чтобы приносили продукты, а говорили что государство помогает.

Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:25

Бетон скоро будете польських чиновників годувати. Там більше :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:25

  Бетон написав:Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов

от того что у богатых всё отнимут бедные богаче не станут. Вопросы к системе распределения благ. Начни ковырять упремся в неподкупность судей, депутаов, чиновников . Как с неподкупностью бороться, есть рецепт? Мощным соц.контролем. Все от младенца до пенса должны захотеть жить без коррупции, тогда у коррупционера не будет шансов. Почему такого не происходит? С коррупцией многим удобнее. То есть выбор между своим холодильником и правдой побеждает холодильник. Понимаете о чём я? Отдельные факты коррупции ничего не меняют, даже если их расследовать по всей строгости, коррупционер всегда откупится. Потому что знает холодильник победит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:44

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов

от того что у богатых всё отнимут бедные богаче не станут. Вопросы к системе распределения благ. Начни ковырять упремся в неподкупность судей, депутаов, чиновников . Как с неподкупностью бороться, есть рецепт? Мощным соц.контролем. Все от младенца до пенса должны захотеть жить без коррупции, тогда у коррупционера не будет шансов. Почему такого не происходит? С коррупцией многим удобнее. То есть выбор между своим холодильником и правдой побеждает холодильник. Понимаете о чём я? Отдельные факты коррупции ничего не меняют, даже если их расследовать по всей строгости, коррупционер всегда откупится. Потому что знает холодильник победит.

це не багаті, це публічні особи, які прийшли працювати на державу, чи думаєш що 99% населення відмовилося за декілька $$$К піти заступником мера чи в наглядову раду якої держкорпорації, як ти пишеш: "чому ТЦК не ловить на посаду заступина мера".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:53

  flyman написав:у, чи думаєш що 99% населення відмовилося за декілька $$$К піти заступником мера чи в наглядову раду якої держкорпорації
В идеальном мире без коррупции всё равно эту должность занял бы 1 человек, а не 99% населения. Не там ищете ведьму. Надо думать как 99% обеспечить достойной работой, а не 1% её лишить. Система распределения общих благ (налоги и природные ресурсы) регламентируется законами и решениями чиновников. Захотят примут решение в сторону 99%, захотят в сторону 1%.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:58

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:у, чи думаєш що 99% населення відмовилося за декілька $$$К піти заступником мера чи в наглядову раду якої держкорпорації
В идеальном мире без коррупции всё равно эту должность занял бы 1 человек, а не 99% населения. Не там ищете ведьму. Надо думать как 99% обеспечить достойной работой, а не 1% её лишить. Система распределения общих благ (налоги и природные ресурсы) регламентируется законами и решениями чиновников. Захотят примут решение в сторону 99%, захотят в сторону 1%.

доходи і вчинки публічних осіб обговорювати не можна, а дохід і життя непублічних можна, тебе що хотаб покусав?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:00

Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/
Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні.
І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно

Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради?
Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.

Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".

Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:06

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/
Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні.
І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно

Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради?
Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.

Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".

Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.

Для Тернополя це космос.
Були б такі з.п., то би з Польщі приїзжали на заробітки в Тернопіль, а не навпаки.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:06

  whois2010 написав:
  Schmit написав:Нічого цьому світові не загрожує, тільки нам.

Бо чого це не загрожує?
росія-Україна. Потім:
- росія- Молдова
- півн.корея-півд.корея
- китай-тайвань
- китай- африканські країни
- росія - африканські країни
- іран сам, або через проксі починає чудити навкруги себе
- китай, росія, іран ділять антарктиду
І це ми ще не розглядаємо південну Америку

Це лише припущення.
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