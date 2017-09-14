Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
от того что у богатых всё отнимут бедные богаче не станут. Вопросы к системе распределения благ. Начни ковырять упремся в неподкупность судей, депутаов, чиновников . Как с неподкупностью бороться, есть рецепт? Мощным соц.контролем. Все от младенца до пенса должны захотеть жить без коррупции, тогда у коррупционера не будет шансов. Почему такого не происходит? С коррупцией многим удобнее. То есть выбор между своим холодильником и правдой побеждает холодильник. Понимаете о чём я? Отдельные факты коррупции ничего не меняют, даже если их расследовать по всей строгости, коррупционер всегда откупится. Потому что знает холодильник победит.
Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
от того что у богатых всё отнимут бедные богаче не станут. Вопросы к системе распределения благ. Начни ковырять упремся в неподкупность судей, депутаов, чиновников . Как с неподкупностью бороться, есть рецепт? Мощным соц.контролем. Все от младенца до пенса должны захотеть жить без коррупции, тогда у коррупционера не будет шансов. Почему такого не происходит? С коррупцией многим удобнее. То есть выбор между своим холодильником и правдой побеждает холодильник. Понимаете о чём я? Отдельные факты коррупции ничего не меняют, даже если их расследовать по всей строгости, коррупционер всегда откупится. Потому что знает холодильник победит.
це не багаті, це публічні особи, які прийшли працювати на державу, чи думаєш що 99% населення відмовилося за декілька $$$К піти заступником мера чи в наглядову раду якої держкорпорації, як ти пишеш: "чому ТЦК не ловить на посаду заступина мера".
flyman написав:у, чи думаєш що 99% населення відмовилося за декілька $$$К піти заступником мера чи в наглядову раду якої держкорпорації
В идеальном мире без коррупции всё равно эту должность занял бы 1 человек, а не 99% населения. Не там ищете ведьму. Надо думать как 99% обеспечить достойной работой, а не 1% её лишить. Система распределения общих благ (налоги и природные ресурсы) регламентируется законами и решениями чиновников. Захотят примут решение в сторону 99%, захотят в сторону 1%.
flyman написав:у, чи думаєш що 99% населення відмовилося за декілька $$$К піти заступником мера чи в наглядову раду якої держкорпорації
В идеальном мире без коррупции всё равно эту должность занял бы 1 человек, а не 99% населения. Не там ищете ведьму. Надо думать как 99% обеспечить достойной работой, а не 1% её лишить. Система распределения общих благ (налоги и природные ресурсы) регламентируется законами и решениями чиновников. Захотят примут решение в сторону 99%, захотят в сторону 1%.
доходи і вчинки публічних осіб обговорювати не можна, а дохід і життя непублічних можна, тебе що хотаб покусав?
Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/ Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні. І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно
Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради? Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.
Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".
Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.
Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/ Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні. І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно
Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради? Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.
Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".
Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.
Для Тернополя це космос. Були б такі з.п., то би з Польщі приїзжали на заробітки в Тернопіль, а не навпаки.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Нічого цьому світові не загрожує, тільки нам.
Бо чого це не загрожує? росія-Україна. Потім: - росія- Молдова - півн.корея-півд.корея - китай-тайвань - китай- африканські країни - росія - африканські країни - іран сам, або через проксі починає чудити навкруги себе - китай, росія, іран ділять антарктиду І це ми ще не розглядаємо південну Америку
Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю? За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+. Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000. п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 01 кві, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:доходи і вчинки публічних осіб обговорювати не можна, а дохід і життя непублічних можна, тебе що хотаб покусав?
та обговаривай что хочешь. просто решение не в плоскости конкретной чиновницы. Она винтик в механизме. Даже если её уволят с конфискацией, систему этим не изменишь. Придёт другая такая же (или хуже). Каждую обговаривать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 кві, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.