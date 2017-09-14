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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:17
vitaliiangel написав: flyman написав:
доходи і вчинки публічних осіб обговорювати не можна, а дохід і життя непублічних можна, тебе що хотаб покусав?
та обговаривай что хочешь. просто решение не в плоскости конкретной чиновницы. Она винтик в механизме. Даже если её уволят с конфискацией, систему этим не изменишь. Придёт другая такая же (или хуже).
А если скажеш, что не пойдеш защищать эту гнилую систему, то сразу: "Ухилянт, ухилянт". Амна самом деле тут всю систему менять надо 😀 (анекдот времен застоя)
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:22
flyman написав: vitaliiangel написав:
Система распределения общих благ (налоги и природные ресурсы) регламентируется законами и решениями чиновников.
доходи і вчинки публічних осіб обговорювати не можна, а дохід і життя непублічних можна, тебе що хотаб
покусав?
flyman написав:
хотаб
Бетон написав:
Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
заробив не на передку більше..
flyman написав:Скільки разів хотаб
на цьому форумі харасмив обліківку віталієн? Чи "єто другоє"?
Це все за сьогодні, протягом трьох годин часу.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:22
flyman написав: Faceless написав:
BIGor написав:Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради?
Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.
Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".
Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.
Для Тернополя це космос.
Були б такі з.п., то би з Польщі приїзжали на заробітки в Тернопіль, а не навпаки.
Ви за легендою працюєте, чи принаймні працювали, віддалено. То що, переїзд з бучанського цоколя в тернопільську кавалірку автоматично знижує рейт? Може, в Тернополі не продають нову нерухомість і авто? Варто глянути вартість будинків в межах міста - сотні тисяч доларів.
Середня оренда 2к квартири - 10кгрн.
То ж не треба про космос. Такий собі місцевий середній клас.
Може то і трохи забагато для такої посади, але нічого екстраординарного, щоб піднімати ґвалт, в цій сумі немає.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:25
fler написав:
Це все за сьогодні, протягом трьох годин часу.
ну хоть вы чужие сообщения не считайте. Все всё видят. Слепых тут вроде нет.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:28
fler написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
Система распределения общих благ (налоги и природные ресурсы) регламентируется законами и решениями чиновников.
доходи і вчинки публічних осіб обговорювати не можна, а дохід і життя непублічних можна, тебе що хотаб
покусав?
flyman написав:
хотаб
Бетон написав:
Заступниця голови Тернополя Вікторія Остапчук за 2023 рік отримала 982 тисячі. Типу цілий рік була на передку.
заробив не на передку більше..
flyman написав:Скільки разів хотаб
на цьому форумі харасмив обліківку віталієн? Чи "єто другоє"?
Це все за сьогодні, протягом трьох годин часу.
1. Хотаб більше заробив заступниці мера? Факт? - Факт.
2. Хотаба цікавлять доходи інших непублічних осіб? Факт? - Факт.
3. Хотаб бігає за вітальєном по всім темам форума? Факт? - Факт.
Що вас тригернуло?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:30
Faceless написав:
Ви за легендою працюєте, чи принаймні працювали, віддалено. То що, переїзд з бучанського цоколя в тернопільську кавалірку автоматично знижує рейт? Може, в Тернополі не продають нову нерухомість і авто? Варто глянути вартість будинків в межах міста - сотні тисяч доларів.
Середня оренда 2к квартири - 10кгрн.
То ж не треба про космос. Такий собі місцевий середній клас.
Може то і трохи забагато для такої посади, але нічого екстраординарного, щоб піднімати ґвалт, в цій сумі немає.
Переселенці, сер.
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