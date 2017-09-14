Faceless написав:Ви за легендою працюєте, чи принаймні працювали, віддалено. То що, переїзд з бучанського цоколя в тернопільську кавалірку автоматично знижує рейт? Може, в Тернополі не продають нову нерухомість і авто? Варто глянути вартість будинків в межах міста - сотні тисяч доларів. Середня оренда 2к квартири - 10кгрн. То ж не треба про космос. Такий собі місцевий середній клас. Може то і трохи забагато для такої посади, але нічого екстраординарного, щоб піднімати ґвалт, в цій сумі немає.
Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
от того что у богатых всё отнимут бедные богаче не станут. Вопросы к системе распределения благ. Начни ковырять упремся в неподкупность судей, депутаов, чиновников . Как с неподкупностью бороться, есть рецепт? Мощным соц.контролем. Все от младенца до пенса должны захотеть жить без коррупции, тогда у коррупционера не будет шансов. Почему такого не происходит? С коррупцией многим удобнее. То есть выбор между своим холодильником и правдой побеждает холодильник. Понимаете о чём я? Отдельные факты коррупции ничего не меняют, даже если их расследовать по всей строгости, коррупционер всегда откупится. Потому что знает холодильник победит.
Я приветствую успешных и богатых. Уважаю бизнесменов. Презираю чиновников. Это нахлебники
Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю? За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+. Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000. п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????
вы прикалываетесь? ну может уже 3800 грн. это что не издевательство? капец у меня блин один приём у врача щас 1200 грн.
Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю? За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+. Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000. п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????
вы прикалываетесь? ну может уже 3800 грн. это что не издевательство? капец у меня блин один приём у врача щас 1200 грн.
Маячня.
Герой праці -- це 35років стажу. Коеф. 0.35 Навіть якщо працювали всі роки за 1 середню зарп. (14,3тис у минул.році), то пенс буде 12345*0.35=4,3тис.
Якщо всі роки за мінімалку, а решту в конвертах, то і пенс.відповідна має бути.
От у нас оборон.укріплень нема, бо купа падлюк не платила податки понад 3десятиліття...
Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/ Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні. І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно
Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради? Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.
Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".
Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.
Податки -- половина заробітку. Cost.ua Для зп12тис це буде по ~9100 на чисті гроші і на податки. Всього 7 людей.
Середня за 2023 в Україні 14,3тис.
Цікаво скільки елої згодились би платити пілотові свого літака чи машиністу поїздів? Людям, від яких залежить їхнє життя... Дали би 4 середні? Чи ні?? А людям від яких залежать парки, велодоріжки і т.п.?
А солдатам на нулях дадуть 200тис преміи, а не 100тис?
За дні фактичних бойових дій. Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно). На всіх було би 4млрд в міс і 48млрд за рік. Мільрдик $ з чвертю... Це ж мізер... Активні бойові дії -- х.з. скільки людей. Хай буде 20тис. Всього 24млрд за рік. Людям, біля яких літають хмари куль і осколків -- хіба це дорого? І частково знялась би проблема наповнення нулів.
Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Bobua Вы к примеру были очень возмущены, что в 2021 году медсестричка в реанимации получала по сути минималку? Та отож. А от ее работы зависит жизнь и здоровье пациентов, причем каждый день. Подобные вопросы не пересичные должны решать, а государство.