Додано: Пон 01 кві, 2024 16:07

stm написав: detroytred

а что вы думаете о 14 КАБах 500 спустившихся таки на Белгород? detroytredа что вы думаете о 14 КАБах 500 спустившихся таки на Белгород?

З якою метою цікавитесь?(таким була моя перша реакція на вас).Друга реакція вже на предмет обговорення -- цікаво, що там. Довелось загуглити, дякую, справді інформативно, бо не натрапляв на дану новину.Перший пошук:Що тут можна думати-то, не задумуючись?! --- криворукі орки...Який відсоток цих самоскидів (чи скидів?) в межах допуску - хз.Тим паче по орківським стандартам та головне -- підходам.Який вплив -- тим паче хз. В статті Матвєєв написав і нуль реакції.Яка реакція в оркостані -- хз.Лише могу уточнити вам: згідно статті не на белгород, а на белгородську область.З.и. оскільки, як бачите, не дуже-то думок особисто я можу знайти в цьому, то надайте своє бачення. Мені, наприклад, трохи цікаві відповіді на оті питання вище.А так не бачу нічого: ну падають у них бомби -- ну і що? Виправлять вони чи ні -- ну і що? Маю сумнів, що ці бомби в них в супердефіциті.Також маю сумнів, що ці скиди вплинуть на щось в них.Ну а те, що ще в статті посилання на:*ВС РФ не церемонятся с собственными населенными пунктами, куда прорвались ополченцы Русских освободительных сил. По ним наносятся авиаудары, в том числе, авиабомбами.*читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":Теж нічого дивного.