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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7447744874497450>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:30

  Faceless написав:Ви за легендою працюєте, чи принаймні працювали, віддалено. То що, переїзд з бучанського цоколя в тернопільську кавалірку автоматично знижує рейт? Може, в Тернополі не продають нову нерухомість і авто? Варто глянути вартість будинків в межах міста - сотні тисяч доларів.
Середня оренда 2к квартири - 10кгрн.
То ж не треба про космос. Такий собі місцевий середній клас.
Може то і трохи забагато для такої посади, але нічого екстраординарного, щоб піднімати ґвалт, в цій сумі немає.

Переселенці, сер.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:56

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов

от того что у богатых всё отнимут бедные богаче не станут. Вопросы к системе распределения благ. Начни ковырять упремся в неподкупность судей, депутаов, чиновников . Как с неподкупностью бороться, есть рецепт? Мощным соц.контролем. Все от младенца до пенса должны захотеть жить без коррупции, тогда у коррупционера не будет шансов. Почему такого не происходит? С коррупцией многим удобнее. То есть выбор между своим холодильником и правдой побеждает холодильник. Понимаете о чём я? Отдельные факты коррупции ничего не меняют, даже если их расследовать по всей строгости, коррупционер всегда откупится. Потому что знает холодильник победит.

Я приветствую успешных и богатых. Уважаю бизнесменов.
Презираю чиновников. Это нахлебники
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:11

  somilitark написав:
  Бетон написав:Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов

Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю?
За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+.
Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000.
п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????

вы прикалываетесь?
ну может уже 3800 грн.
это что не издевательство? капец
у меня блин один приём у врача щас 1200 грн.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:38

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов

Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю?
За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+.
Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000.
п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????

вы прикалываетесь?
ну может уже 3800 грн.
это что не издевательство? капец
у меня блин один приём у врача щас 1200 грн.


Маячня.

Герой праці -- це 35років стажу. Коеф. 0.35
Навіть якщо працювали всі роки за 1 середню зарп. (14,3тис у минул.році), то пенс буде 12345*0.35=4,3тис.

Якщо всі роки за мінімалку, а решту в конвертах, то і пенс.відповідна має бути.

От у нас оборон.укріплень нема, бо купа падлюк не платила податки понад 3десятиліття...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:49

  Bobua написав:От у нас оборон.укріплень нема, бо купа падлюк не платила податки понад 3десятиліття...

било добже, добже, а затем змарл
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:50

Bobua
Там податки стоят далеко не на первом месте. За тот год, что Запад заливал Украину деньгами можно было построить все что угодно.
И падлюки-пенсы там совсем не причем.
"Не смотрите наверх!" (С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:54

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Згідно з НАЗК подають суму до вирахування податків і зборів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-u-de ... i-zboramy/
Сума насправді аж ніяк не вражає. Менше 2000$. Ви самі напевно заробляли більше, поки були в Україні.
І навряд ви самі вірите в те, що задекларовані суми в статті що ви навели показують хоч половину реальних доходів - ось це вже дійсно сумно

Хай навіть 65 тис, для Тернополя це баснословні гроші. Краще порахуйте, скільки тернопільчан з медіаною в 10-12 тис. треба щоб оплачувати своїми податками 65 тис. однієї заступниці міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради?
Не включайте "Київ Фейслеса" на всю іншу частину України.

Не такі й "баснословні". Ваші колеги в тому ж Тернополі заробляли й заробляють не менше. Стільки цілком можливо заробляти, маючи затребувану знання й кваліфікацію. Хтось же купує в Тернополі нерухомість, будує будинки, купують автівки. Що такого особливого в тих 1700 долярів, що таке збудження? Це не десятки тисяч доларів чи мільйони. Це і близько не "багатство".

Так, якщо рахувати з податків людей з ЗП чистими 12тис, це 22 людини. Хоча по наявним джерелам, середня зарплата в Тернополі 17500. Але це й не рядовий держслужбовець, таких брутто на весь Тернопіль пару десятків людей.


Податки -- половина заробітку. Cost.ua
Для зп12тис це буде по ~9100 на чисті гроші і на податки.
Всього 7 людей.

Середня за 2023 в Україні 14,3тис.

Цікаво скільки елої згодились би платити пілотові свого літака чи машиністу поїздів? Людям, від яких залежить їхнє життя...
Дали би 4 середні? Чи ні?? :)
А людям від яких залежать парки, велодоріжки і т.п.?


А солдатам на нулях дадуть 200тис преміи, а не 100тис?

За дні фактичних бойових дій.
Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно). На всіх було би 4млрд в міс і 48млрд за рік. Мільрдик $ з чвертю... Це ж мізер...
Активні бойові дії -- х.з. скільки людей. Хай буде 20тис. Всього 24млрд за рік. Людям, біля яких літають хмари куль і осколків -- хіба це дорого?
І частково знялась би проблема наповнення нулів.

Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”?
Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...?? :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:01

Bobua
Вы к примеру были очень возмущены, что в 2021 году медсестричка в реанимации получала по сути минималку? Та отож.
А от ее работы зависит жизнь и здоровье пациентов, причем каждый день. И пенсию она опять же получит мизерную, падлюка такая.
Подобные вопросы не пересичные должны решать, а государство.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:07

  stm написав:detroytred
а что вы думаете о 14 КАБах 500 спустившихся таки на Белгород?

З якою метою цікавитесь?
(таким була моя перша реакція на вас).

Друга реакція вже на предмет обговорення -- цікаво, що там. Довелось загуглити, дякую, справді інформативно, бо не натрапляв на дану новину.
Перший пошук:
https://www.dialog.ua/war/292516_1711892973

Що тут можна думати-то, не задумуючись?! --- криворукі орки...
Який відсоток цих самоскидів (чи скидів?) в межах допуску - хз.
Тим паче по орківським стандартам та головне -- підходам.
Який вплив -- тим паче хз. В статті Матвєєв написав і нуль реакції.
Яка реакція в оркостані -- хз.

Лише могу уточнити вам: згідно статті не на белгород, а на белгородську область.

З.и. оскільки, як бачите, не дуже-то думок особисто я можу знайти в цьому, то надайте своє бачення. Мені, наприклад, трохи цікаві відповіді на оті питання вище.
А так не бачу нічого: ну падають у них бомби -- ну і що? Виправлять вони чи ні -- ну і що? Маю сумнів, що ці бомби в них в супердефіциті.
Також маю сумнів, що ці скиди вплинуть на щось в них.

Ну а те, що ще в статті посилання на:
*ВС РФ не церемонятся с собственными населенными пунктами, куда прорвались ополченцы Русских освободительных сил. По ним наносятся авиаудары, в том числе, авиабомбами.*
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/292008_1710950448
Теж нічого дивного.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Порошенко: Нинішня мета — зробити так, щоб уся лінія оборони була прикрита. Якщо ці плани будуть втілені, буде інша війна.
Він нагадав, що гроші на фортифікацію виділені лише в лютому, що зараз готово лише 5% споруд. І що немає сенсу брехати про фіктивну готовність, бо ворог все бачить аж до відзнак на погонах
А ще він нагадав, як йому швидко і надійно вдалося побудувати лінію оборони в минулій фазі війни
Bobua
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  #<1 ... 7447744874497450>
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