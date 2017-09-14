Додано: Пон 01 кві, 2024 16:20

Bobua написав: Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”?

Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...?? Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”?Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??

Тил - це якесь абстрактне поняття.Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними.І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів).Це сюр... оті папери та перевірки тощо.В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли...В чому саме корінець отакого.Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися.Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний?Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.