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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7447744874497450
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:20

  Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”?
Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...?? :(

Тил - це якесь абстрактне поняття.
Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.

До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).

Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.

Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.

А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними.
І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів).
Це сюр... оті папери та перевірки тощо.
В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.

Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли...
В чому саме корінець отакого.
Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися.
Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний?
Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 кві, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:39

  detroytred написав:
  Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”?
Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...?? :(

Тил - це якесь абстрактне поняття.
Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.

До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).

Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.

Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.

А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними.
І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів).
Це сюр... оті папери та перевірки тощо.
В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.

Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли...
В чому саме корінець отакого.
Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися.

Що можуть розуміти, якщо Гончаренко чи хто недавно заявив (тут на фінанс ще й перепост був), що 9 з 10 грають в онлайн казино (багато хто ще й в кредит). В2В - то для вже для продвинутих інтелектуалів-інвесторів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:43

  flyman написав:Що можуть розуміти, якщо Гончаренко чи хто недавно заявив (тут на фінанс ще й перепост був), що 9 з 10 грають в онлайн казино (багато хто ще й в кредит). В2В - то для вже для продвинутих інтелектуалів-інвесторів.

Це не фактор.
Військові з покон віку і грали, і бухали, і...
Це норм.

Моє імхо: корінець в отому царюванні, феодальщині...
Бо начальник-командир став царем-паном... який живе не за статутами, законами, правилами, хоч чимось об'єктивним!!!, а за своїми хатєлками.
І проти хатєлки царя ніяк ти зі своїми нормативними документами, писаними правилами не попреш.
Нічого не вдієш. Навіть якщо ти Прометей.
І... щоб начальник був-залишався паном - це можливо лише за умов, якщо і його начальник пан.

А коли ще й офіційно найвищі посадовці, не червоніючи, заявляють (холопам) -- шукайте, підшукувайте собі кращі частини (вважай кращого пана) -- це торба, офіційне визнання відсутності загальних стандартів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:11

Exclusive: Iran alerted Russia to security threat before Moscow attack
https://www.reuters.com/world/iran-aler ... 024-04-01/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:35

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:Смотри какая справедливость:
Герой труда- 2800
И Герой передка 90 косарей

И все это с моих/ваших налогов

Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю?
За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+.
Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000.
п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????

вы прикалываетесь?
ну может уже 3800 грн.
это что не издевательство? капец
у меня блин один приём у врача щас 1200 грн.

Про пенсію у захисників набрехали, про пенсію у теоретичної бабусі набрехали.
Про питання так що не треба захищати державу промовчали.
Цікавий персонаж "Бетон", запорєбріком такі тхне(((
Стосовно прийома у лікаря, то в Польщі все дорого, не знали?
Я впевнений, що ваші дипломи даром не отримані, ві і за 100 євро прийом без напружень знайдете 15-ти хвилинну консультацію...
somilitark
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  #<1 ... 7447744874497450
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