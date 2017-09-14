Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Тил - це якесь абстрактне поняття. Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.
До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).
Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.
Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.
А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними. І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів). Це сюр... оті папери та перевірки тощо. В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.
Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли... В чому саме корінець отакого. Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися. Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний? Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 кві, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Тил - це якесь абстрактне поняття. Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.
До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).
Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.
Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.
А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними. І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів). Це сюр... оті папери та перевірки тощо. В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.
Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли... В чому саме корінець отакого. Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися.
Що можуть розуміти, якщо Гончаренко чи хто недавно заявив (тут на фінанс ще й перепост був), що 9 з 10 грають в онлайн казино (багато хто ще й в кредит). В2В - то для вже для продвинутих інтелектуалів-інвесторів.
flyman написав:Що можуть розуміти, якщо Гончаренко чи хто недавно заявив (тут на фінанс ще й перепост був), що 9 з 10 грають в онлайн казино (багато хто ще й в кредит). В2В - то для вже для продвинутих інтелектуалів-інвесторів.
Це не фактор. Військові з покон віку і грали, і бухали, і... Це норм.
Моє імхо: корінець в отому царюванні, феодальщині... Бо начальник-командир став царем-паном... який живе не за статутами, законами, правилами, хоч чимось об'єктивним!!!, а за своїми хатєлками. І проти хатєлки царя ніяк ти зі своїми нормативними документами, писаними правилами не попреш. Нічого не вдієш. Навіть якщо ти Прометей. І... щоб начальник був-залишався паном - це можливо лише за умов, якщо і його начальник пан.
А коли ще й офіційно найвищі посадовці, не червоніючи, заявляють (холопам) -- шукайте, підшукувайте собі кращі частини (вважай кращого пана) -- це торба, офіційне визнання відсутності загальних стандартів.
Бетон написав:Смотри какая справедливость: Герой труда- 2800 И Герой передка 90 косарей
И все это с моих/ваших налогов
Що за бурхливі фантазії не пов'язані з реальністю? За 45 років стажа пенсія мімімум 4000, бо людині скоріш за все 70+. Є дуже добрий знайомий, має медалі, отримав 1-шу групу інвалідності, рік назад отримав серйозні поранення під Бахмутом, фактично не дієздатні обидві руки, залишилось по пару пальців, отримав внаслідок багатьох операцій цукровий діабет і хвороби серця, тільки трохи ходить, пенсія 17 000. п.с. так що воювати не треба? І з яких подітків все платиться? Якщо все зараз по суті на допомозі партнерів????
вы прикалываетесь? ну может уже 3800 грн. это что не издевательство? капец у меня блин один приём у врача щас 1200 грн.
Про пенсію у захисників набрехали, про пенсію у теоретичної бабусі набрехали. Про питання так що не треба захищати державу промовчали. Цікавий персонаж "Бетон", запорєбріком такі тхне((( Стосовно прийома у лікаря, то в Польщі все дорого, не знали? Я впевнений, що ваші дипломи даром не отримані, ві і за 100 євро прийом без напружень знайдете 15-ти хвилинну консультацію...