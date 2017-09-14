Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Тил - це якесь абстрактне поняття. Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.
До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).
Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.
Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.
А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними. І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів). Це сюр... оті папери та перевірки тощо. В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.
Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли... В чому саме корінець отакого. Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися. Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний? Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 кві, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Тил - це якесь абстрактне поняття. Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.
До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).
Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.
Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.
А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними. І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів). Це сюр... оті папери та перевірки тощо. В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.
Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли... В чому саме корінець отакого. Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися.
Що можуть розуміти, якщо Гончаренко чи хто недавно заявив (тут на фінанс ще й перепост був), що 9 з 10 грають в онлайн казино (багато хто ще й в кредит). В2В - то для вже для продвинутих інтелектуалів-інвесторів.
flyman написав:Що можуть розуміти, якщо Гончаренко чи хто недавно заявив (тут на фінанс ще й перепост був), що 9 з 10 грають в онлайн казино (багато хто ще й в кредит). В2В - то для вже для продвинутих інтелектуалів-інвесторів.
Це не фактор. Військові з покон віку і грали, і бухали, і... Це норм.
Моє імхо: корінець в отому царюванні, феодальщині... Бо начальник-командир став царем-паном... який живе не за статутами, законами, правилами, хоч чимось об'єктивним!!!, а за своїми хатєлками. І проти хатєлки царя ніяк ти зі своїми нормативними документами, писаними правилами не попреш. Нічого не вдієш. Навіть якщо ти Прометей. І... щоб начальник був-залишався паном - це можливо лише за умов, якщо і його начальник пан.
А коли ще й офіційно найвищі посадовці, не червоніючи, заявляють (холопам) -- шукайте, підшукувайте собі кращі частини (вважай кращого пана) -- це торба, офіційне визнання відсутності загальних стандартів.
Монтян, которая постоянно визжала(а по-другому и невозможно назвать её громкий и высокий голос) на украинских телеканалах, как всё плохо в Украине и как всё хорошо в России
Таки свалила в Россию, где её начали всячески гнобить за то, что, пару раз пошла вразрез линии партии. Она пыталась объехать на кривой козе, типа, выйти на нужных людей, чтобы объяснить, что ошибочка вышла, виновата, погарячилась
Но получила отлуп
Сейчас, ну надо же ... увидела, что в России фашизм И увидела не потому, что в России реально фашизм, а потом что, получила под зад. Тут же и прозрела