flyman
та дитсадок якийсь
вже й світан не веде на кордони 91, а про фортифікації почав
не те що б авторитет, але тренд
а орестович мабуть новий контракт підписав. надихає
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:55
flyman
та дитсадок якийсь
вже й світан не веде на кордони 91, а про фортифікації почав
не те що б авторитет, але тренд
а орестович мабуть новий контракт підписав. надихає
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:05
Кожен ванька з себе геополітика корчить і Ілона туда ж.
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