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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7448744974507451
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:55

flyman
та дитсадок якийсь
вже й світан не веде на кордони 91, а про фортифікації почав
не те що б авторитет, але тренд
а орестович мабуть новий контракт підписав. надихає
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
За дні фактичних бойових дій.
Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).


15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:05

  flyman написав:
  pesikot написав:Schmit
Як зрозуміти, що Соскін бреше ? Він відкриває рота

твіт Маска в оригіналі (30 бер. 2024 2,5 млн перегляди)
https://twitter.com/elonmusk/status/1774143429720596865
Х не забанений?

Кожен ванька з себе геополітика корчить і Ілона туда ж.
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