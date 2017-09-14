Bobua написав: За дні фактичних бойових дій. Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).
15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
Bobua написав: За дні фактичних бойових дій. Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).
15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
У Таїланді зараз триває війна між двома бандами... мавп
Близько 3500 мавп напали на місто Лопбурі і розділилися на дві ворогуючі групи. Вони тероризують місцевих жителів і туристів — залазять у автівки, крадуть їжу з магазинів і псують майно.
Поліція навіть сформувала спеціальний загін, озброїла бійців рогатками і транквілізаторами, щоб заспокоювати приматів і вивозити їх у природне середовище. ЗМІ пишуть, що поліцейським вдалося зловити лідера основної банди мавп.
vitaliiangel написав:В идеальном мире без коррупции всё равно
От, навіть, знову візьмемо війну на Марсі)) Чому, навіть, воїни - ГЕРОЇ МАРСУ(!!!) повинні шукати якісь корупційні лазєйки, щоб звільнитись зі Збройних Сил Марсу? Таке, якби спеціально хтось хоче зберегти корупцію на Марсі! І так всюди... В школах... Університетах.. В лікарнях... І т.д.
Таке враження, що корупція - це рак!(не переможний/не виліковний)
Bobua написав: За дні фактичних бойових дій. Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).
15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
З нашого бату (десь на півтисячі осіб) на нулях чергували хай 120... Це 4.5км фронту. І хай ще десь там їздили і ризикували мінометники.
Подвійна премія мала би бути не всім у баті, а лише там де не вистачає добровольців.
Хоча, таки є підозри, що командування придумає якусь корупцію... Але проти неї може помогли би “відкриті переліки” з підписами й печатками. Так, аби всі солдати бачили хто саме записався на нуль.
detroytred написав:
Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Тил - це якесь абстрактне поняття. Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.
До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).
Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.
Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.
А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними. І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів). Це сюр... оті папери та перевірки тощо. В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.
Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли... В чому саме корінець отакого. Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися. Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний? Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.
Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?
Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок. Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...
Щодо паперів. Хіба від них лише шкода? Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції?
У Таїланді зараз триває війна між двома бандами... мавп
Близько 3500 мавп напали на місто Лопбурі і розділилися на дві ворогуючі групи. Вони тероризують місцевих жителів і туристів — залазять у автівки, крадуть їжу з магазинів і псують майно.
Поліція навіть сформувала спеціальний загін, озброїла бійців рогатками і транквілізаторами, щоб заспокоювати приматів і вивозити їх у природне середовище. ЗМІ пишуть, що поліцейським вдалося зловити лідера основної банди мавп.