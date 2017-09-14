RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7449745074517452>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:55

flyman
та дитсадок якийсь
вже й світан не веде на кордони 91, а про фортифікації почав
не те що б авторитет, але тренд
а орестович мабуть новий контракт підписав. надихає
fox767676
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
За дні фактичних бойових дій.
Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).


15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20504
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:05

  flyman написав:
  pesikot написав:Schmit
Як зрозуміти, що Соскін бреше ? Він відкриває рота

твіт Маска в оригіналі (30 бер. 2024 2,5 млн перегляди)
https://twitter.com/elonmusk/status/1774143429720596865
Х не забанений?

Кожен ванька з себе геополітика корчить і Ілона туда ж.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11819
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16

  Ukrainian написав:
  flyman написав:твіт Маска в оригіналі (30 бер. 2024 2,5 млн перегляди)
https://twitter.com/elonmusk/status/1774143429720596865
Х не забанений?

Кожен ванька з себе геополітика корчить і Ілона туда ж.

У випадку Маска "нічого особистого, тільки бізнес". Невже не очевидно? Тільки не розумію одне - гра на боці рф - це гра проти США чи ні? І чим ризикує цей гравець?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:23

Чому було не проводити норм.мобіл. зразу і на постійній осно

  freeze написав:
Bobua написав:
За дні фактичних бойових дій.
Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).


15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
Те саме і в нас.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:31

  fler написав:
  Ukrainian написав:
  flyman написав:твіт Маска в оригіналі (30 бер. 2024 2,5 млн перегляди)
https://twitter.com/elonmusk/status/1774143429720596865
Х не забанений?

Кожен ванька з себе геополітика корчить і Ілона туда ж.

У випадку Маска "нічого особистого, тільки бізнес". Невже не очевидно? Тільки не розумію одне - гра на боці рф - це гра проти США чи ні? І чим ризикує цей гравець?

Це привід нагадати про себе ...
Потішити особисте єго

Ну як покурити марі-вану в прямому етері.
То було не заборонено в тому штаті.
Але скільки розмов

Чи як розказувати, що нашампурив Ембер Хьорд та Кару Делевінь по черзі
Було, чи не було.
Але скільки розмов

Він давно вже зрозумів, що інженерія, технології - це досить круто і дає капіталізацію
Але, інженерія, технології + PR - дає ще більше капіталізації

PS. До речі, це відповідь і Долярчику, чому до його велосипедного краму на базарі відносятся з підозрою, а в Єпіку купують
Бо Єпік - це бренд, а Долярчик на базарі - невідомий хлоп
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:31

У Таїланді зараз триває війна між двома бандами... мавп

Близько 3500 мавп напали на місто Лопбурі і розділилися на дві ворогуючі групи. Вони тероризують місцевих жителів і туристів — залазять у автівки, крадуть їжу з магазинів і псують майно.

Поліція навіть сформувала спеціальний загін, озброїла бійців рогатками і транквілізаторами, щоб заспокоювати приматів і вивозити їх у природне середовище. ЗМІ пишуть, що поліцейським вдалося зловити лідера основної банди мавп.


Может научить мавп нападать на русню?
https://t.me/oko18_channel/8243?single
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 кві, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22723
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:32

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:В идеальном мире без коррупции всё равно
От, навіть, знову візьмемо війну на Марсі))
Чому, навіть, воїни - ГЕРОЇ МАРСУ(!!!) повинні шукати якісь корупційні лазєйки, щоб звільнитись зі Збройних Сил Марсу?
Таке, якби спеціально хтось хоче зберегти корупцію на Марсі!
І так всюди...
В школах...
Університетах..
В лікарнях...
І т.д.

Таке враження, що корупція - це рак!(не переможний/не виліковний)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:35

  freeze написав:
Bobua написав:
За дні фактичних бойових дій.
Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).


15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.


З нашого бату (десь на півтисячі осіб) на нулях чергували хай 120... Це 4.5км фронту.
І хай ще десь там їздили і ризикували мінометники.


Подвійна премія мала би бути не всім у баті, а лише там де не вистачає добровольців.

Хоча, таки є підозри, що командування придумає якусь корупцію...
Але проти неї може помогли би “відкриті переліки” з підписами й печатками. Так, аби всі солдати бачили хто саме записався на нуль.



  detroytred написав:
  Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”?
Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...?? :(

Тил - це якесь абстрактне поняття.
Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.

До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).

Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.

Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.

А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними.
І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів).
Це сюр... оті папери та перевірки тощо.
В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.

Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли...
В чому саме корінець отакого.
Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися.
Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний?
Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.


Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?

Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок.
Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...

Щодо паперів.
Хіба від них лише шкода?
Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:37

  vitaliiangel написав:
У Таїланді зараз триває війна між двома бандами... мавп

Близько 3500 мавп напали на місто Лопбурі і розділилися на дві ворогуючі групи. Вони тероризують місцевих жителів і туристів — залазять у автівки, крадуть їжу з магазинів і псують майно.

Поліція навіть сформувала спеціальний загін, озброїла бійців рогатками і транквілізаторами, щоб заспокоювати приматів і вивозити їх у природне середовище. ЗМІ пишуть, що поліцейським вдалося зловити лідера основної банди мавп.


Может научить мавп нападать на русню?
https://t.me/oko18_channel/8243?single

у нас є тут один форумний альфач, міг би очолити процес
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34539
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7449745074517452>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 178911
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
9 17827
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 02:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 594389
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (836)
01.04.2024 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron