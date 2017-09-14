vitaliiangel написав:В идеальном мире без коррупции всё равно
От, навіть, знову візьмемо війну на Марсі)) Чому, навіть, воїни - ГЕРОЇ МАРСУ(!!!) повинні шукати якісь корупційні лазєйки, щоб звільнитись зі Збройних Сил Марсу? Таке, якби спеціально хтось хоче зберегти корупцію на Марсі! І так всюди... В школах... Університетах.. В лікарнях... І т.д.
Таке враження, що корупція - це рак!(не переможний/не виліковний)
Ти зробив все це, разом ...
Коли почнешь це розуміти, а не впадати в свою звичну істеріку "воїна ЗСУ ображають", то побачишь гарне для себе рішення
Це раз
А чого це ти хочешь втікти з ЗСУ ? Думаєшь, потім у Львові відсидітись. Не вийде
vitaliiangel написав:В идеальном мире без коррупции всё равно
От, навіть, знову візьмемо війну на Марсі)) Чому, навіть, воїни - ГЕРОЇ МАРСУ(!!!) повинні шукати якісь корупційні лазєйки, щоб звільнитись зі Збройних Сил Марсу? Таке, якби спеціально хтось хоче зберегти корупцію на Марсі! І так всюди... В школах... Університетах.. В лікарнях... І т.д.
Таке враження, що корупція - це рак!(не переможний/не виліковний)
як казав "сказочник" у своїх відео, що є така компю"терна гра по моєму, "Машинаріум" (не Марс, але теж на еМ), "так от там як не змажеш, то не поїдеш" бо заржавіло (це про неньку і не тільки), а ти захарилось"рак, рак", змазувати механізми потібно.
Успіх Тому що на Марсі посада (місце) перетворилось у власний інструмент посадовця. Цей посадовець на цьому місці для хлопів цар і Бог. Хлопи йдуть до нього з проханням! Не за допомогою, не з вимогами, с саме з проханням. Яке він НА СВІЙ РОЗСУД вирішує.
Все це можливо лише за двох обставин: 1. Погодження з такою ситуацією начальника посадовця. 2. Спеціально занадто розширеними рамками для бюрократа-посадовця. За великим рахунком чиновник повинен лише оформити по факту. І все.
Яке рішення він може прийняти не прийняти? Є фактична підстава для визначеного рішення, то повинен оформити і крапка. Але ні ... якісь різні рішення на власний розсуд.
Доходить до повного абсурду: один суддя в один день приймає протилежні рішення для двох повністю однакових бійців одного ж підрозділу.
Корінець --- виконання посадових обов'язків згідно власних хатєлок. Роблю в службовому кріслі, як схотілося, як хочеться -- це рівень отого царя...
Bobua написав: За дні фактичних бойових дій. Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно).
15 декабря 2022 года наш батальон зашёл в зону боевых действий, и беспрерывно тут, несколько раз хотели выводить на доукомплектование, но планы менялись, заменять было некем. Единственное, прикомандировывают к нам постоянно из других тыловых частей людей, вот те меняются, месяц, два, три, другие пришли. Мы сформированы в марте 2022 года, из старожилов сейчас наверное половину осталось, кто списался по здоровью или по семейным, кто завис в госпиталях и на реабилитациях, кто погиб.
З нашого бату (десь на півтисячі осіб) на нулях чергували хай 120... Це 4.5км фронту. І хай ще десь там їздили і ризикували мінометники.
Подвійна премія мала би бути не всім у баті, а лише там де не вистачає добровольців.
Хоча, таки є підозри, що командування придумає якусь корупцію... Але проти неї може помогли би “відкриті переліки” з підписами й печатками. Так, аби всі солдати бачили хто саме записався на нуль.
detroytred написав:
Bobua написав:Але, схоже, тилам це чомусь “задорого”? Думають, мабуть, що буряти менше візьмуть...??
Тил - це якесь абстрактне поняття. Реально ж є конкретні посадові особи, які згідно своїх посадових обов'язків повинні приймати і приймають (не приймають) конкретні рішення, за які Ви ведете мову.
До речі, в цих посадових осіб в посадових обов'язках так і вказано "відповідає за.... (і від обороноздатності країни, і до самого низу).
Чому я звертаю увагу на посадові обов'язки? Да тому що, якщо посадові обов'язки (конкретні. За які особи отримують гроші і т.д.) не виконуються, то про загальні обов'язки громадян або "думання" пересічних годі вести мову.
Зв'язок тилового пересічного з рішенням на рівень грошзабезпечення всл, на фортифспоруди --- ну дуже малий.
А відверто: навіть я не розумію вас (діючих всл).... бо не уявляю, як ви не можете серед своїх же з, наприклад, паперами, перевірками розібратися... Або з отими обмежено придатними. І ще чогось бажання, очікуєте, маєте надію від цивільних (тилів). Це сюр... оті папери та перевірки тощо. В грьобаному совку при суттєво-суттєво менших БД такого уявити було неможливо. А тут реальність.
Це не до того, що я Бетмен-Прометей усе б розрулив. Наврядчи. Точніше - ні. Бо система вимагає системних підходів та інструментів. Я про те, що не розумію, як до такого дійшли... В чому саме корінець отакого. Адже з повномасштабкою апріорі повинно було все змінитися. Чому обрив ланцюга умовно "ми од солдата і до маршала - одна сім'я" є, да ще отакенний? Хоча б до комчастини-то повинно хоч щось бути? Де оті комчастини, які волають про вкрай потребу змін? І головне -- вимагають.
Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?
Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок. Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...
Щодо паперів. Хіба від них лише шкода? Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції?
Як мені колись на львіській ІТ фірмі менеджер сказав, коли натякнув йому, що треба якось процеси на проекті рухати: "кому більше всіх треба той і ходить і копає кого йому треба, от якщо тобі треба, то ходи і копай".
І це, в так сказати в продвинутому "європейському Лембергу із австрійськими традиціями", а не совковому
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
⚡ В Одессе отменили призыв на военную службу для обрезанных мужчин
Исходя из подписанного распоряжения, одесситы с обрезанными пенисами более не подлежат мобилизации и не могут быть призваны на военную службу. По словам городского головы, при постановке на учёт будет проверяться наличие крайней плоти у всех мужчин.
sens написав:⚡ В Одессе отменили призыв на военную службу для обрезанных мужчин
Исходя из подписанного распоряжения, одесситы с обрезанными пенисами более не подлежат мобилизации и не могут быть призваны на военную службу. По словам городского головы, при постановке на учёт будет проверяться наличие крайней плоти у всех мужчин.
Bobua написав: Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?
Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок. Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...
Щодо паперів. Хіба від них лише шкода? Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції?
Свої проблеми. Не всі-всі-всі проблеми країни, а свої -- армійські: з зайвими паперами, перевірками і т.д.
Тому що тил -- це цивільні. Цивільні живуть за іншими правилами...
Якщо зайві папери всл не заважають, не шкодять -- то проблема знімається. Але щось Ваше бачення протирічить баченню Фріза, а також інших всл, в яких ці зайві папери крадуть час. Замість справ приходиться займатися зайвими паперами. З відповідними наслідками від втрати часу.
pesikot написав:PS. До речі, це відповідь і Долярчику, чому до його велосипедного краму на базарі відносятся з підозрою, а в Єпіку купують Бо Єпік - це бренд, а Долярчик на базарі - невідомий хлоп
Я б погодився, якщо б не один нюанс! - якщо б на базар приходила в основному не "бідося", а середній клас, чи "пани")) Але ще раз - та "бідося" буде нести 2кг винограду/полуниці... яких зжере)) за 20хв, а річ на базарі за 200грн, яка прослужить мінімум 1 РІК, - покрутить в руках... запитає "чиє воно?"(типу хто виробник ) і скаже...( а тут бувають різні варіанти) - "ну добре, дякую, я ще походжу-подивлюсь і якщо щось, то прийду..." - "ну добре , дякую, я ще подумаю..." - "ну добре, дякую, буду мати на увазі, що воно у Вас є..." А якщо річ коштує 1-2тис. грн, то: - "ну добре, дякую, - отримаю зарплату, то прийду куплю..."
І от з оцього всього☝️ приходить на протязі тижня-двох і купляє товар лише 10-20% людей, які підходили раніше!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 кві, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:⚡ В Одессе отменили призыв на военную службу для обрезанных мужчин
Исходя из подписанного распоряжения, одесситы с обрезанными пенисами более не подлежат мобилизации и не могут быть призваны на военную службу. По словам городского головы, при постановке на учёт будет проверяться наличие крайней плоти у всех мужчин.