Бобуа *«У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. * https://rubryka.com/2024/02/10/u-minobo ... rishennya/
От що таке отаке визнанння отакого заступницею МО? Да це вирок... Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.
Всі, від кого це залежить, повинні в отому МО днювати-ночувати безвилазно хоч місяць, навіть митися не ходити, але виправити ситуацію. Але. Будуть потроху... виправляти. І хз ще як виправлять. Може навпаки час збільшиться в того ротного на електронне)) оформлення.
Проблеми ротного, то його проблеми. Ваші проблеми, то Ваші проблеми. В той час, коли всі вищі Вас та ротного саме для того й призначені, щоб вирішувати Ваші і ротного проблеми. Це їх посадова функція. Бо саме це підвищує ефективність безпосередніх виконавців.
Те ж саме і в цивільній сфері. Оті всі утворені для того, щоб допомагати пересічному...
detroytred написав:От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО? Да це вирок... Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.
Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник. Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои. Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет. У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы. СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло. Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.
В октябре 2023 года Рада приняла закон об упрощении списания майна, знищенного во время боевых действий. Зеленский должен был в течение 15 дней или подписать закон, или вернуть в Раду в замечаниями. Но по хрен на закон, проспался в феврале подписал. 15 февраля кабмин сэрегировал на происходящее и обязал Минобороны отработать и опубликовать правила. Начало апреля, ничего не сделано Закон принят в октябре, сейчас апрель, вы можете представить себе размер некомпетентности, хаоса, бардака во власти, и это во время войны. Аматоры, юмористы во власти. Беда.
fox767676 написав:вже й світан не веде на кордони 91, а про фортифікації почав не те що б авторитет, але тренд
СВИТАН ПОКАТАЛ МОСЕЙЧУК НА F-16: как самопровозглашенный военный эксперт рассказывает дичь на эфирах 26 мар. 2024 г.
Свитан – полковник ВСУ в отставке с 97-го года, летчик-инструктор и бывший советник председателя Донецкой ОГА Таруты. До полномасштабного вторжения Свитан почти не появлялся в СМИ и не строил карьеру военного эксперта. Однако после начала полномасштабного вторжения однажды прошел кастинг на кожаный диван Юлии Латыниной и приобрел популярность.
Сейчас он в эфире разных каналов рассказывает "всю правду" о том, как F-16 уже летают в Украине, как и когда мы должны выйти на границы 1991 года, когда закончится война и что нужно делать ВСУ.