Додано: Пон 01 кві, 2024 21:33

detroytred написав: От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО?

Да це вирок...

Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.



Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.