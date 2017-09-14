RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7451745274537454>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:10

Бобуа
*«У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. *
https://rubryka.com/2024/02/10/u-minobo ... rishennya/

От що таке отаке визнанння отакого заступницею МО?
Да це вирок...
Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.

Всі, від кого це залежить, повинні в отому МО днювати-ночувати безвилазно хоч місяць, навіть митися не ходити, але виправити ситуацію.
Але. Будуть потроху... виправляти.
І хз ще як виправлять.
Може навпаки час збільшиться в того ротного на електронне)) оформлення.

Проблеми ротного, то його проблеми.
Ваші проблеми, то Ваші проблеми.
В той час, коли всі вищі Вас та ротного саме для того й призначені, щоб вирішувати Ваші і ротного проблеми. Це їх посадова функція.
Бо саме це підвищує ефективність безпосередніх виконавців.

Те ж саме і в цивільній сфері.
Оті всі утворені для того, щоб допомагати пересічному...
detroytred
 
Повідомлень: 27934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:24

  unicdima написав:Зображення
ухилянти, за невеликі гроші можу доставити до цього заборчика.
з пескота тариф подвійний)))

Та я не проти, плати мені потрійний тариф :)
І я нікуди не поїду )

PS. unicdima, никнейми пишуть неправильно або довбодятли, або розумо-відсталі
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:30

Тому вже СВОЮ проблему вирішую САМ!!!

  detroytred написав:Ваші проблеми, то Ваші проблеми
От трохи пізно я це зрозумів...
Хоча, може і раніше це зрозумів, але відганяв погані думки і жив надією...

Думав:
- "ну не можуть же бути проблеми військових нікому не потрібні???!"
- "ну не можуть же отак наплювати на ГЕРОЇВ/ЗАХИСНИКІВ України, які в першу чергу захищають громадян України?!!!"

А виявилось, що можуть...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО?
Да це вирок...
Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.

Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.
Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.
Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.
У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.
СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.
Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20506
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:36

  Успіх написав:
  detroytred написав:Ваші проблеми, то Ваші проблеми
От трохи пізно я це зрозумів...
Хоча, може і раніше це зрозумів, але відганяв погані думки і жив надією...

Думав:
- "ну не можуть же бути проблеми військових нікому не потрібні???!"
- "ну не можуть же отак наплювати на ГЕРОЇВ/ЗАХИСНИКІВ України, які в першу чергу захищають громадян України?!!!"

А виявилось, що можуть...

Ну не можуть розігнати Верховну Раду

Ну не можуть набрати депутатів по об"яві

Ну не можуть, казати про дефективних дітей

Ну не можуть, казати продавати собак, щоб оплатити комуналку

Ну не можуть, казати піти тихо в ліс

"А виявилось, що можуть..."(с)

Тільки ти, так нічого і не зрозумів. На жаль

Тому, 5 років тобі. Поки не зрозумієшь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:37

Успіх
Зато Ви серед кращих.
І неважливо з якої причини.
Головне, щоб все добре закінчилося.
А доля на те і доля -- в кожного своя і ніхто її не знає; де виграєш, де програєш.
Хай щастить!

Мені чел з 30+ років вислуги жаліється, що не очікував отакого.
А Вам-то куди було передбачити.
Правда, він не звільнення хоче, а повноважень ... щоб вирішити проблеми всл.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 кві, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:43

  detroytred написав:Успіх
Зато Ви серед кращих
Дякую!

Просто трохи образливо, що все отак, як я вище написав...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:50

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх
Зато Ви серед кращих
Дякую!

Просто трохи образливо, що все отак, як я вище написав...

Знайдіть, може є аудіокнига
Энтон Майер "Однажды орёл"

Це класика війська та відношеннь в суспільстві...
Хоч реальність ще гірша.
Полегшає, що всюди так.

Тому тільки власний вибір кожного. На свій розсуд.
Тому в мене нема ні до кого претензій. Стосовно їх вибору.
detroytred
 
Повідомлень: 27934
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В октябре 2023 года Рада приняла закон об упрощении списания майна, знищенного во время боевых действий. Зеленский должен был в течение 15 дней или подписать закон, или вернуть в Раду в замечаниями. Но по хрен на закон, проспался в феврале подписал. 15 февраля кабмин сэрегировал на происходящее и обязал Минобороны отработать и опубликовать правила. Начало апреля, ничего не сделано
Закон принят в октябре, сейчас апрель, вы можете представить себе размер некомпетентности, хаоса, бардака во власти, и это во время войны. Аматоры, юмористы во власти. Беда.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20506
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:вже й світан не веде на кордони 91, а про фортифікації почав
не те що б авторитет, але тренд

СВИТАН ПОКАТАЛ МОСЕЙЧУК НА F-16: как самопровозглашенный военный эксперт рассказывает дичь на эфирах
26 мар. 2024 г.

Свитан – полковник ВСУ в отставке с 97-го года, летчик-инструктор и бывший советник председателя Донецкой ОГА Таруты. До полномасштабного вторжения Свитан почти не появлялся в СМИ и не строил карьеру военного эксперта. Однако после начала полномасштабного вторжения однажды прошел кастинг на кожаный диван Юлии Латыниной и приобрел популярность.

Сейчас он в эфире разных каналов рассказывает "всю правду" о том, как F-16 уже летают в Украине, как и когда мы должны выйти на границы 1991 года, когда закончится война и что нужно делать ВСУ.



Чуть более 11 минут.
yanyura
 
Повідомлень: 7044
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
7
  #<1 ... 7451745274537454>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 178934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
9 17869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 02:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 594468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11720)
01.04.2024 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.