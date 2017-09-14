|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:55
pesikot написав: sens написав:
⚡ В Одессе отменили призыв на военную службу для обрезанных мужчин
Исходя из подписанного распоряжения, одесситы с обрезанными пенисами более не подлежат мобилизации и не могут быть призваны на военную службу. По словам городского головы, при постановке на учёт будет проверяться наличие крайней плоти у всех мужчин.
⚓️ З першим квітня!
Який розум - такі ж жарти, ще й з затримкою
До чого тут ваша затримка ? В Одесі ніхто першого квітня не сумує
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16311
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:01
Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."
Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.
Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.
"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...
Ну а захоплення оркостаном Європи і овсі на цьому фоні виглядає якимось фарсом. Для кого і для чого тільки не зрозуміло.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 кві, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27934
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:05
detroytred написав:
Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."
Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.
Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.
"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...
вы ж военный. можете посчитать сколько им надо для оккупации.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22727
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:12
vitaliiangel написав:
можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
Це я у Вас вихопив.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27934
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:15
detroytred написав: vitaliiangel написав:
можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит и мы попросить что то можем.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22727
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|178934
|
|
|9
|17869
|
|
|6076
|594468
|
|