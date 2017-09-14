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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:55
pesikot написав: sens написав:
⚡ В Одессе отменили призыв на военную службу для обрезанных мужчин
Исходя из подписанного распоряжения, одесситы с обрезанными пенисами более не подлежат мобилизации и не могут быть призваны на военную службу. По словам городского головы, при постановке на учёт будет проверяться наличие крайней плоти у всех мужчин.
⚓️ З першим квітня!
Який розум - такі ж жарти, ще й з затримкою
До чого тут ваша затримка ? В Одесі ніхто першого квітня не сумує
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:01
Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."
Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.
Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.
"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...
Ну а захоплення оркостаном Європи і овсі на цьому фоні виглядає якимось фарсом. Для кого і для чого тільки не зрозуміло.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 кві, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:05
detroytred написав:
Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."
Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.
Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.
"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...
вы ж военный. можете посчитать сколько им надо для оккупации.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:12
vitaliiangel написав:
можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
Це я у Вас вихопив.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:15
detroytred написав: vitaliiangel написав:
можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:21
vitaliiangel написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.
Негідник, кожного дня, щось видає на нову тему
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:21
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."
Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.
Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.
"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...
вы ж военный. можете посчитать сколько им надо для оккупации.
"що не з"їм те понадкусую" (він що латентний нащадок аріїв?), "а це ще під помідорчыки" (звучить як план)
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 кві, 2024 22:32, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:22
sens написав:
Негідник, кожного дня, щось видає на нову тему
да я такой
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Додано: Пон 01 кві, 2024 22:39
vitaliiangel написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.
З цим я згоден.
Тільки, як і декілька місяців тому, я поки придержуюсь думки, що йому потрібен і є важливим сам процес. Процес війни. Для переформатування країни.
В деякій мірі переформатування потрібне і країнам Заходу. І причина для нього.
Тобто за великим рахунком війна потрібна всім...
Зокрема, Неньки.
Був би Мортимер, в нього можна було запитати: так може це чергова сходинка глобалізації? Точніше руйнування ... перед переходом на вищий щабель.
Розбіжаться по розсосереджених центрах у світі, щоб потім тисніше злитися.
А може просто чергова криза перевиробництва...
Хз, але всі намагаються отримати користь з того, що відбувається.
Процес і досі йде повністю контрольованим. Звісно не без розходження інтересів бритів, янкі, рашистів, китайців і т.д.
Хоча війни часто виходять з під контролю, але поки партнери прикладають отих зусиль, щоб цього не відбулося, мабуть з трикратним запасом.
Ті, хто приймає рішення, явно в шахи грають, а не боряться за виживання. На відміну від тих, хто в окопах або під обстрілами.
Контраст на ширині спектру: Фріз не може покинути своїх, а хтось їде послом від своїх.
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detroytred
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Додано: Пон 01 кві, 2024 23:02
detroytred написав:
Тільки, як і декілька місяців тому, я поки придержуюсь думки, що йому потрібен і є важливим сам процес. Процес війни. Для переформатування країни.
вы привыкли мыслить в ключе какой-то логики. Но вместе с тем существует более 70 различных по содержанию феноменов нарушения мышления как правило с нарушениями логики, ассоциативных процессов, адекватности
Наиболее известны такие нарушения мышления, как: соскальзывания, алогизм, абсурдность, инкогерентность (бессвязность), контаминации и конфабуляторность, сверхвключения, персеверации, символизм, неологизмы, потеря целенаправленности, бредовые мысли, туманность идей, нарушение временного согласования высказываний, повторы, низкая продуктивность
В речи путина присутствуют соскальзывания, алогизмы, абсурдность, контаминации ("денацификация" например, никто не знает что это) и прочее. Оно конечно завуалировано авторами под некую логику, но логики нет.
Понимаете, что имея такой (или аналогичный) букет девиаций, горизонт какого либо планирования равен длительности текущих ощущений? Невозможно в таких условиях что либо форматировать, потому что нет чёткого представления какой результат с какими параметрами нужен на выходе. И даже если исполнители вменяемые, им нужна чёткая задача/план. Никакая задача не может опираться на несуществующие/недостижимые критерии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 01 кві, 2024 23:12, всього редагувалось 6 разів.
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