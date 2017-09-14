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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7452745374547455>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:55

  pesikot написав:
  sens написав:⚡ В Одессе отменили призыв на военную службу для обрезанных мужчин

Исходя из подписанного распоряжения, одесситы с обрезанными пенисами более не подлежат мобилизации и не могут быть призваны на военную службу. По словам городского головы, при постановке на учёт будет проверяться наличие крайней плоти у всех мужчин.

⚓️ З першим квітня!

Який розум - такі ж жарти, ще й з затримкою


До чого тут ваша затримка ? В Одесі ніхто першого квітня не сумує
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:01

Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."

Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.

Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.

"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...

Ну а захоплення оркостаном Європи і овсі на цьому фоні виглядає якимось фарсом. Для кого і для чого тільки не зрозуміло.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 кві, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:05

  detroytred написав:Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."

Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.

Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.

"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...

вы ж военный. можете посчитать сколько им надо для оккупации.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:12

  vitaliiangel написав: можете посчитать сколько им надо для оккупации.

Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.

Це я у Вас вихопив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:15

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав: можете посчитать сколько им надо для оккупации.

Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.

я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:21

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав: можете посчитать сколько им надо для оккупации.

Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.

я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.

Негідник, кожного дня, щось видає на нову тему
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:21

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ключове у Маска: "...Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну..."

Саме з цього отака поведінка. Що наших можновладців, що партнерів.

Правда, до Маска про це (що загрози втрати країни вже нема) вказав Залужний. У статті перед звільненням.

"Бытие определяет сознание".
Це вже не боротьба за виживання...

вы ж военный. можете посчитать сколько им надо для оккупации.

"що не з"їм те понадкусую" (він що латентний нащадок аріїв?), "а це ще під помідорчыки" (звучить як план)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 22:32, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:22

  sens написав:Негідник, кожного дня, щось видає на нову тему
да я такой :oops:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:39

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав: можете посчитать сколько им надо для оккупации.

Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.

я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.

З цим я згоден.

Тільки, як і декілька місяців тому, я поки придержуюсь думки, що йому потрібен і є важливим сам процес. Процес війни. Для переформатування країни.

В деякій мірі переформатування потрібне і країнам Заходу. І причина для нього.
Тобто за великим рахунком війна потрібна всім...
Зокрема, Неньки.

Був би Мортимер, в нього можна було запитати: так може це чергова сходинка глобалізації? Точніше руйнування ... перед переходом на вищий щабель.
Розбіжаться по розсосереджених центрах у світі, щоб потім тисніше злитися.

А може просто чергова криза перевиробництва...
Хз, але всі намагаються отримати користь з того, що відбувається.
Процес і досі йде повністю контрольованим. Звісно не без розходження інтересів бритів, янкі, рашистів, китайців і т.д.
Хоча війни часто виходять з під контролю, але поки партнери прикладають отих зусиль, щоб цього не відбулося, мабуть з трикратним запасом.

Ті, хто приймає рішення, явно в шахи грають, а не боряться за виживання. На відміну від тих, хто в окопах або під обстрілами.
Контраст на ширині спектру: Фріз не може покинути своїх, а хтось їде послом від своїх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:02

  detroytred написав:Тільки, як і декілька місяців тому, я поки придержуюсь думки, що йому потрібен і є важливим сам процес. Процес війни. Для переформатування країни.
вы привыкли мыслить в ключе какой-то логики. Но вместе с тем существует более 70 различных по содержанию феноменов нарушения мышления как правило с нарушениями логики, ассоциативных процессов, адекватности

Наиболее известны такие нарушения мышления, как: соскальзывания, алогизм, абсурдность, инкогерентность (бессвязность), контаминации и конфабуляторность, сверхвключения, персеверации, символизм, неологизмы, потеря целенаправленности, бредовые мысли, туманность идей, нарушение временного согласования высказываний, повторы, низкая продуктивность
В речи путина присутствуют соскальзывания, алогизмы, абсурдность, контаминации ("денацификация" например, никто не знает что это) и прочее. Оно конечно завуалировано авторами под некую логику, но логики нет.

Понимаете, что имея такой (или аналогичный) букет девиаций, горизонт какого либо планирования равен длительности текущих ощущений? Невозможно в таких условиях что либо форматировать, потому что нет чёткого представления какой результат с какими параметрами нужен на выходе. И даже если исполнители вменяемые, им нужна чёткая задача/план. Никакая задача не может опираться на несуществующие/недостижимые критерии.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 кві, 2024 23:12, всього редагувалось 6 разів.
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